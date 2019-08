Le pagelle del Milan - Calha il migliore, Bennacer promosso. Piatek no

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN-BRESCIA 1-0 (12' Calhanoglu)

Donnarumma 6,5 - Attento quando serve, nel primo tempo è reattivo e spettacolare sull'insidioso tiro di Sabelli deviato da Rodriguez. Poi non ha da compiere miracoli e il rischio più grosso lo corre su una sua uscita a vuoto.

Calabria 6,5 - Bene nel palleggio, decisivo nel secondo tempo su Dessena. È una delle certezze nello schieramento, dalle sue parti non si passa.

Musacchio 6 - Insuperabie di testa, collabora anche al fraseggio basso, una caratteristica del Milan di oggi. Fa a sportellate con gli attaccanti avversari: ne escono acciaccati loro, mica lui.

Romagnoli 6,5 - Primo tempo di eleganza e 100% di passaggi riusciti. Poi sporca la sua gara, nel complesso non soffre più di tanto gli avanti di Corini.

Rodriguez 6 - Come di consueto, è difficile che risalti. Aiuta i compagni nel possesso palla, a tratti va in difficoltà sulla corsa di Sabelli.

Kessie 6 - Joronen gli nega il gol nel finale: avrebbe rappresentato la ciliegina sulla torta di una partita fatta di costanza, più che qualità. C'è sempre quando i compagni lo cercono, ha i soliti margini di miglioramento quando si tratta di disimpegnarsi dal pallone.

Bennacer 6,5 - Vorremmo dire che cambia il Milan, ma è ancora presto per una responsabilità del genere. Di sicuro lo fa giocare un po' meglio, e non è cosa da poco. Da play basso rischia anche qualcosa: segnali di personalità.

Calhanoglu 7 - Prima gara stagionale a San Siro, primo gol. In campionato non era mai successo, l'anno scorso. Sblocca la partita di testa, poi contribuisce ad addormentarla. Esce dopo un'ora (Dal 65' Paquetá 6,5 - Entra bene, nel finale colpisce anche il palo dalla distanza. Deve inserirsi negli schemi di Giampaolo).

Suso 6,5 - Un cross di destro dal fondo, per lui che sembra fare sempre lo stesso meraviglioso movimento, è una bella novità. Sforna l'assist per la rete di Calha, quando può avventurarsi nella zona che più gli si confà (cioè lontano dalla trequarti centrale) fa la differenza. Sbaglia un tiro non da lui nel recupero.

Silva 5,5 - Gioca al posto di Piatek, l'impressione è che del polacco potrebbe essere una discreta spalla, più che altro. Tanti movimenti, sia verso l'esterno che in profondità, poche occasioni concrete. Ne sbaglia una ghiotta al ventesimo. Spento nel secondo tempo. Esce tra i fischi, francamenti ingenerosi, di San Siro. (Dal 60' Piatek 5,5 - Polveri bagnate. Si divora un'occasione clamorosa, poi Joronen gli toglie un pallone da dentro la porta e certifica l'avvio no del polacco. In venti minuti, comunque, fa quello che al portoghese non è riuscito in settanta. Promosso? Ancora no, tra errori e grandi parate più che altro rimandato).

Castillejo 6 - Gioca un po' dovunque e quindi da nessuna parte. È un esterno: da trequartista o seconda punta è comunque adattato. Per il resto, solita musica: la qualità c'è, ma è troppo leggero e il calcio resta uno sport di contatto. (Dall'80' Borini s.v.).