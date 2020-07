Le pagelle del Milan - Ibra eterno, Pioli esulta due volte. Calhanoglu dispensa assist

Donnarumma 6 - Duecento presenze con la maglia del Milan, a 21 anni e 6 mesi. Un traguardo parzialmente rovinato dal rigore di Caputo, ma poco male: il Milan contina a vincere e si coccola il suo portiere.

Conti s.v. (Dall'11' Calabria 6,5 - Entra bene in partita e nella ripresa va vicino al gol).

Kjaer 6 - Qualche difficoltà sugli inserimenti dei centrocampisti avversari, ma il difensore danese riesce sempre a mantenere la posizione ed evitare guai peggiori

Romagnoli 6 - Il Sassuolo comincia bene e deve impegnarsi per sbrogliare alcune situazioni complicate. Alla mezzora esce per un infortunio. (Dal 32' Gabbia 6 - Il Sassuolo non crea molti problemi nella ripresa. Il giovane centrale sorveglia bene l'area di rigore)

Hernandez 6 - Inizio in sordina, soffre un po' le avanzate di Muldur, che in coppia con Berardi crea problemi sulla fascia destra. Poi comincia a mettere il turbo e in fase offensiva è come sempre pericoloso. (Dal 46' Laxalt 6 - Poco aggressivo, gli manca la cattiveria giusta per imporsi. Attento su Berardi).

Kessie 6 - Locatelli è in crescita e un cliente difficile. Meno appariscente delle ultime uscite, ma sempre efficace.

Bennacer 6,5 - Cuce il gioco e recupera tanti palloni, sbaglia qualcosa in impostazione. Nella ripresa sfiora il terzo gol colpendo il palo con un tiro dalla distanza. (Dal 79' Biglia s.v.).

Saelemaekers 6 - Qualche errore di troppo sulla trequarti, al momento dell'ultimo passaggio. Nel complesso prova sufficiente per spirito di sacrificio e voglia di mettersi in mostra.

Calhanoglu 7 - Da quando è tornato nel suo ruolo, è semplicemente devastante: altri due assist, fantasia e quantità al servizio della squadra. Tra i migliori nonostante il rigore provocato. (Dal 79' Bonaventura -).

Rebic 6,5 - Movimenti perfetti, grinta e grande incisività anche in fase difensiva. Fondamentale in questo Milan.

Ibrahimovic 7,5 - Due reti, una presenza costante, una superiorità netta sul piano fisico e tecnico. Lo svedese è il faro del Milan di Pioli, con lui i rossoneri hanno svoltato e ora sembrano davvero inarrestabili.

Allenatore: Stefano Pioli 7 - Altra vittoria, ma soprattutto la notizia più importante: resterà sulla panchina del Milan per altri due anni. Una notizia inattesa, un premio tutto sommato meritato per il lavoro svolto durante e dopo il lockdown.