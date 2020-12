Le pagelle del Milan - Kalulu, il gol del 2-2 riscatta gli errori. Rebic e Leao faticano

GENOA-MILAN 2-2 - 47' e 60' Destro; 53' Calabria, 83' Kalulu

Donnarumma 6.5 - Compie una grande parata su Shomurodov ma non può nulla sul tap-in di Destro. Incolpevole anche sul raddoppio. Strepitoso su Scamacca.

Calabria 6.5 - Senza Théo Hernandez è lui il terzino che spinge di più e capita persino di vederlo a sinistra. Splendido il diagonale che vale il momentaneo 1-1.

Kalulu 6.5 - Un buon primo tempo, dove mostra personalità e disinvoltura negli interventi. Affonda nel secondo tempo, in particolar modo in occasione del raddoppio di Destro che gli prende il tempo. Si riscatta trasformandosi salvatore della patria trovando la zampata del 2-2.

Romagnoli 6 - Dopo un primo tempo tranquillo, Shomurodov e Destro lo mettono in difficoltà. Non riesce ad arginare l'uzbeko nell'azione dell'1-0. Si fa perdonare con la sponda per Kalulu che vale il pari.

Dalot 5.5 - Se alla prima in Europa League a sinsitra fece faville, segnando anche un gol, stavolta fa rimpiangere Théo Hernandez. Non garantisce la spinta del francese e i gol genoani partono da traversoni nella sua zona.

Tonali 5.5 - Ordinato ma non basta. Non riesce a dare i cambi di gioco di Bennacer. (Dal 77' Brahim Diaz sv).

Kessie 5.5 - Le tante partite cominciano a pesare. Non riesce a far valere troppo la sua fisicità e anche in fase offensiva è latitante.

Castillejo 6 - Fra i più positivi dei suoi finché è in campo. Tiene in apprensione costante Pellegrini e passano molti palloni dalle sue parti. Anche se manca lo spunto decisivo. (Dal 55' Saelemaekers 5.5 - Non riesce a cambiare la rotta).

Calhanoglu 6.5 - In una serata no è uno dei pochi a salvarsi. Prova con i calci piazzati a impensierire Perin e con i suoi tocchi a suggerire per i compagni. Il gol di Calabria nasce da un suo bel lancio.

Leao 5 - Fatica sulla fascia, poco meglio quando impiegato piunta centrale. Quasi manda in gol Hauge ma non basta.

Rebic 5.5 - È il primo giocatore a sperare nel ritorno di Ibrahimovic. La punta centrale non è il suo ruolo e il croato spera il prima possibile di tornare a sinistra. Sbaglia tanto in fase d'appoggio, non si fa quasi mai vedere. Un lampo abbagliante sul quale Perin gli dice di no gli risparmia una bocciatura netta. (Dal 55' Hauge 5.5 - Sfiora il gol del pareggio ma nella sostanza non riesce a dare la scossa).

Allenatore Stefano Pioli 6 - La squadra ormai è ridotta all'osso e chi c'è accusa stanchezza. Poco da incolpargli anche se Leao e Rebic sembrano non riuscire a trovare la giusta collocazione.