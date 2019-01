Le pagelle del Milan - Kessie inguaia Gattuso. Male Castillejo, ok Paquetá

© foto di Insidefoto/Image Sport

Juventus-Milan 1-0 (61' Cristiano Ronaldo)

Donnarumma 5 - Non il manifesto della reattività sul gol di Ronaldo, ma non ha neanche tutte le colpe. Rischia l'autogol nel finale, ma lo evita. Non troppo sicuro in altre circostanze, ma non commette errori madornali. Bene, ma. O male, ma. A metà del guado.

Calabria 5,5 - Brutte bestie da marcare: tra Ronaldo e Douglas Costa, ha due tra i peggiori clienti del pianeta. Ne esce malconcio, ma non distrutto. Nel finale si butta avanti.

Zapata 6 - Poche sbavature, niente di eccezionale, ma neanche errori gravi. La solidità che cerca Gattuso.

Romagnoli 5,5 - Qualche imprecisione, non guida al meglio la linea difensiva. Anche qui, niente di trascendentale. Ma il Diavolo perde nei dettagli, stasera.

Rodriguez 5 - Errore (non grave, ma errore) sul gol di Ronaldo: è lui a tenere in gioco il portoghese. Meglio in altre circostanze.

Kessie 4 - Al di là del metro di giudizio di Banti, l'intervento è gratuito e dannoso, a conti fatti. Si fa espellere nel momento peggiore, pregiudicando le speranze del Milan di recuperare la gara.

Bakayoko 5,5 - Inizia bene, cala in modo vistoso col passare dei minuti.

Paquetá 6,5 - Bel tocco, ma soprattutto un'insospettabile disponibilità in fase di recupero palla. Nella non felicissima serata di Gedda, un raggio di sole per il Milan e per Gattuso. (Dal 71' Borini s.v. ).

Castillejo 5 - Un ectoplasma, o quasi. Stritolato dalla difesa della Juve, non si vede quasi mai. (Dal 70' Higuain s.v. - Entra con voglia. Ma quale voto migliore per chiudere la la sua breve avventura rossonera, se andrà così davvero?).

Cutrone 6 - La voglia c'è, la pericolosità anche. Di fronte ai mostri sacri di Allegri, non può certo fare la differenza. Però trova la traversa, e non è poco. (Dal 79' Conti 6 A proposito di note liete, il suo ingresso potrebbe far sorridere Gattuso. Si conquista un potenziale rigore che Banti non assegna).

Calhanoglu 6 - Pericoloso e ispirato nel primo tempo, meno bene nella ripresa. Impegna Szczesny con un bel tiro da fuori.