Le pagelle del Milan - Kessié suona la carica, Bonaventura spreca

Rooney: "Fra uno o due anni Lampard e Gerrard alleneranno in Premier"

Moyes: "Non avrei potuto fare un lavoro migliore al West Ham"

Man United, Mourinho continua a lavorare per portare Ozil a gennaio

Nantes e Reims non si fanno male: primo 0-0 di giornata in Ligue 1

Vinicius, altro messaggio a Lopetegui: in gol con il Real Madrid Castilla

Barcellona, riecco Denis Suarez: a disposizione per il PSV

Liga, colpo esterno per l'Alaves: battuto 1-0 il Valladolid al 93'

Liga, brutta sconfitta per il Siviglia: ko 2-0 in casa col Getafe

Real Madrid, Ramos: "Dobbiamo dare il massimo per questa squadra"

Bordeaux, Karamoh non convocato: forma fisica non ottimale

Valencia, allarme Murillo: si fa male in allenamento, a rischio per la Juve

Torna la Champions League, Isco: "Il Real Madrid lotterà per vincerla"

Barcellona, Malcom torna in gruppo: a disposizione per il PSV

Calhanoglu 5 - Probabilmente affaticato dopo gli impegni della sua Nazionale, non riesce a dare qualità alla manovra. Si vede pochissimo. (Dal 73' Castillejo 5,5 - Veloce ma confusionario e poco lucido. Passo indietro rispetto all'ingresso in campo con la Roma).

Higuain 6,5 - Nel primo tempo si sbraccia e non riceve palloni giocabili. Alla prima occasione, però, si sblocca. Nel finale sfiora il 2-1 di testa.

Bonaventura 5 - Nel primo tempo si divora due occasioni colossali e sbaglia tanto in appoggio. Gattuso lo cambia a metà della ripresa. (Dal 66' Bakayoko 6 - Qualche errore di troppo in fase di impostazione ma è molto presente nell'assalto finale).

Rodriguez 6 - Rispetto alla passata stagione sembra un altro giocatore: mette da parte le paure e si spinge in avanti con buona personalità. (Dall'85' Laxalt s.v. ).

Romagnoli 5,5 - Nel pessimo avvio di gara è quello che ci capisce di meno. Sempre in ritardo e disattento, cresce con tutta la squadra con il passare dei minuti.

Musacchio 6,5 - Diverse chiusure da grande difensore. Il centrale argentino sta convincendo Gattuso, che non a caso lo preferisce a Caldara.

Calabria 6 - Aiuta Suso in fase di costruzione e rischia poco dietro. Tuttavia è spesso poco lucido nei momenti decisivi.

Donnarumma 5,5 - Qualche responsabilità sul tiro ravvicinato ma non irresistibile di Joao Pedro, ordinaria amministrazione per il resto dell'incontro.

