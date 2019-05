Le pagelle del Milan - Linfa dalla panchina, Suso torna al gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma 6,5 - Tre parate decisive, non può nulla sul tiro ravvicinato di Destro.

Abate 6,5 - Torna titolare e svolge al meglio il proprio compito, limitando le sortite offensive di Dijks e tenendo testa a Sansone.

Musacchio 6 - In assenza di Romagnoli è lui a comandare la difesa. Poche sbavature, roccioso come al solito.

Zapata 5,5 - Qualche problema nel tenere Palacio e nel finale si stacca da Destro, permettendogli di battere facilmente Donnarumma.

Rodriguez 5,5 - Orsolini gli va via con facilità irrisoria e rischia di portare il Bologna in vantaggio. Per il resto ci mette il solito impegno, senza particolari sussulti.

Kessie 6 - Nel finale è prezioso il suo lavoro nella metà campo avversaria per tenere lontano il Bologna dall'area rossonera. Tanta quantità e pochi inserimenti senza palla.

Biglia 5,5 - Torna titolare, ma è sfortunato perché la sua partita dura meno di mezzora. Problema muscolare per lui, non aveva lasciato particolari tracce della sua presenza. (Dal 28' Mauri 6,5 - Il gol di Suso nasce da una sua verticalizzazione per lo spagnolo. Ha voglia di mettersi in mostra e si rende utile nella ripresa, quando la squadra soffre la pressione avversaria).

Paquetà 5 - Una prestazione discreta macchiata da un'ingenuità colossale, che costringerà di nuovo Gattuso a reinventarsi il centrocampo, vista anche la probabile assenza di Biglia per infortunio.

Suso 6,5 - Torna al gol dopo tre mesi e mezzo. Non è ancora brillante come nel girone d'andata, ma gioca al servizio della squadra. (Dal 79' Castillejo s.v.).

Piatek 5,5 - Pochissimi palloni giocabili nell'area avversaria. Si nota più per alcuni interventi in difesa e per il modo in cui rimprovera i compagni, richiamandoli a tenere alta la soglia d'attenzione per evitare di subire il pareggio.

Calhanoglu 6 - Si accende a tratti e impensierisce Skorupski nel primo tempo. Generoso, come sempre, forse troppo: esce per un problema muscolare. (Dal 60' Borini 6,5 - Il suo ingresso è determinante. Segna subito, poi si limita al compitino e a contenere gli assalti della formazione avversaria).