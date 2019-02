Le pagelle del Milan - Paqueta colpisce, Piatek timbra. Gigio super

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-Cagliari 3-0 (12' aut. Ceppitelli, 22' Paquetà, 62' Piatek) -

Donnarumma 7 - Strepitoso. Due soli interventi veri, ma due autentici capolavori. 150 presenze col Milan a 19 anni. Chapeau.

Calabria 6,5 - Suo l'assist per il 2-0 di Paquetà, non concede spazi in fase difensiva. (Dal 66' Conti 6 - Entra a partita conclusa, la sufficienza è sulla fiducia.)

Musacchio 6 - Fa a spallate con Pavoletti, non uno qualsiasi: spesso vince, ogni tanto perde. Per sua fortuna, ci pensa Donnarumma.

Romagnoli 6 - La leadership c'è, qualche sbavatura su Joao Pedro anche. E quando Pavoletti si sposta fa danni.

Rodriguez 6- Essenziale, quindi a volte invisibile agli occhi. Pulito.

Kessie 6,5 - Accenni di strapotere fisico: qualche pausa di troppo, ma a centrocampo domina.

Bakayoko 6,5 - Ha trovato la sua comfort zone e vi ha accolto tutto il Milan. Niente di trascendentale, tanto di sostanza.

Paquetá 7,5 - Ancora una volta, colpisce più per quello che non ti aspetti. Ostico a livello fisico, determinato nei recuperi. Oggi arriva anche la prima rete in Italia, con dedica speciale, al Flamengo. L'ultimo brasiliano in gol col Milan prima di lui si chiamava Kakà.

Suso 6 - Mezzo voto in meno perché sbaglia un gol già fatto, ma si era sul 4-0. Anche arrosto, non solo fumo.

Piatek 7 - È come se lavorasse alle Poste. Anche oggi, con regolarità impressionante, timbra il suo personalissimo cartellino che si chiama gol. Higuain chi? (Dal 65' Cutrone 6 - Non è facile trovare spazio, è impossibile farlo entrando quando la partita non ha nulla da dire).

Calhanoglu 7 - Ha potenza, precisione, tecnica: difficile capire cosa lo trattenga dal segnare. Oggi, comunque, tra i migliori in campo: mette lo zampino in due dei tre gol segnati dal Milan. (Dal 77' Borini s.v. -)