Le pagelle del Milan - Passo indietro per Cutrone, Calhanoglu ci prova

Risultato finale: Milan-Sassuolo 1-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma 6 - Lo squillo di Politano lo sorprende: difficile fare meglio. Rischia su un mancino docile dell'esterno romano: non trattiene, ma la retroguardia rossonera mette un rammendo, e lui ringrazia.

Abate 5,5 - Gattuso si affida all'usato sicuro per far rifiatare Calabria. Poche noie in copertura, produce poco sul binario di competenza, al netto della mole di gioco generata da Suso. Sacrificato per André Silva. (Dal 55' André Silva 6 - Si sbatte e incide da subito, ma non produce insidie).

Bonucci 5,5 - Responsabilità evidenti sul sigillo di Politano, generato da un suo rinvio difettoso, condito dalla lettura sonnecchiante sul colpo di testa di Mazzitelli. Punge su palla inattiva, ma non centra lo specchio.

Romagnoli s.v. - Avverte un fastidio alla coscia dopo una manciata di minuti. Prova a stringere i denti, l'entità del dolore lo induce però a chiedere il cambio. (Dal 6' Musacchio 6 - Discreto ordine impreziosito dall'assist per Kalinic).

Rodriguez 6,5 - Il primo sussulto dopo appena cinquanta secondi: tracciante per Kessie, che getta all'aria il pacco regalo con un incomprensibile tocco di petto. Monopolizza la corsia ed è tra i più intraprendenti.

Kessié 6,5 - Al di là del gol fallito dopo una manciata di secondi, domina nei contrasti. Solite galoppate travolgenti, accarezza la gioia personale anche con un destro murato da Consigli. Garanzia.

Biglia 5,5 - I tifosi benedicono il ritorno del play argentino dopo l'assenza nel derby. A sorpresa, pare quasi nascondersi in palleggio. Perde un paio di palloni sanguinosi, rischiando di innescare le ripartenze neroverdi.

Bonaventura 5,5 - Il timore che gli impegni recenti l'abbiano logorato si concretizza alla distanza. Non la sua miglior versione, anche se sfiora il gol-vittoria allo scadere, sbattendo contro un monumentale Consigli.

Suso 5,5 - Parte bene e graffia con il consueto movimento a convergere verso il centro. Più braccato dopo l'intervallo, alcune sbavature non da lui. Flessione graduale, che si fa vertiginosa nel finale.

Cutrone 5 - La serata è di quelle grigie. Solita foga agonistica, ma non azzanna il pallone come sa. Dopo sessantasette minuti, Gattuso si gioca la carta Kalinic, e lo richiama alla base. (Dal 67' Kalinic 6,5 - Pareggia i conti, rompendo un lungo digiuno).

Calhanoglu 6,5 - Trascina la truppa, scucchiaia e calcia da ogni zona del campo. Il Milan si aggrappa a lui quando non trova soluzioni: poche imprecisioni, stasera è il faro nel tridente.