Le pagelle del Milan - Piatek da Chi l'ha visto? Reina salva la faccia

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan-Lazio 0-1

Reina 7,5 - Nel primo tempo è il salvatore della patria, soprattutto grazie alla parata - all'ultimo minuto - su Correa. Nel secondo anche, perché Leiva, Correa, Immobile provano a segnargli in tutti i modi. Unica pecca il tunnel subito sul gol, ma sarebbe stata troppa grazia.

Musacchio 5,5 - Rimane in mezzo nello scambio tra Correa e Luis Alberto.

Caldara 6 - Prima partita con un modulo nuovo: per lui non è niente di tutto ciò, essendo stato abituato da Gasperini a giocare con la retroguardia a tre. Non sbaglia molto (dal 64' Cutrone 6 - Dà quella vivacità che fino al suo ingresso non c'era: un cross dopo aver addomesticato un pallone difficile, il gol - seppur in fuorigioco - sul cross di Suso).

Romagnoli 5,5 - Viene sollecitato pochino, ma sarebbe ipoteticamente in perenne uno contro uno nel secondo tempo. Qualche sbavatura.

Calabria 6,5 - Pronti-via sbaglia un appoggio che potrebbe essere sanguinoso per la propria retroguardia, poi nel computo è il più pericoloso dei suoi fino al termine della frazione, con un bel sinistro all'angolino. Come Milinkovic-Savic esce per infortunio (dal 40' Conti 5 - Ha ancora la ruggine di chi non è titolare con costanza, non incide sulla destra come il compagno.

Kessie 5,5 - Bersagliato dai tifosi della Lazio, alla stregua di Bakayoko, gioca una partita di quantità ma senza spunti.

Bakayoko 6 - Bravo nel cucire il gioco, non viene condizionato da cori, fischi e ululati che provengono dal settore della Lazio. È una delle poche note positive, fino all'errore all'ultimo minuto che dà il la all'ultima giocata di Immobile.

Laxalt 5- In un paio di circostanze viene saltato netto, lasciando spazio a Romulo.

Suso 4 - Prova ad accentrarsi sul piede più nobile, ma non ha mai un vero squillo nei primi 45 minuti. Quando gli capita il pallone giusto lo svirgola fuori. Nella seconda frazione non migliora, calcia con sufficienza l'angolo che porta allo 0-1. Anche il pubblico si infastidisce, a un certo punto.

Piatek 4 - Ectoplasma, non ha lo spunto di inizio stagione e si vede. Si fa notare per un fallo su Bastos, a venti dalla fine ha l'opportunità di riaprire la gara, ma il colpo di testa non va nemmeno vicino a incrociare i guantoni di Strakosha. Chi l'ha visto?

Castillejo 5 - Il più vivace davanti, ma non frizza più di tanto. Rischia molto con un retropassaggio calibrato così così (dal 57' Calhanoglu 5 - Non si fa vedere praticamente mai, entra e il Milan prende gol. Difficile poi incidere).