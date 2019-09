Le pagelle del Milan - Piatek e Leao ci sono, Musacchio pasticcia

© foto di www.imagephotoagency.it

TORINO-MILAN 2-1 - 20' rig. Piatek, 72' e 76' Belotti

G. Donnarumma 5.5 - Non irreprensibile in occasione del gol del pareggio.

Calabria 5.5 - Incoraggiante primo tempo, ma i due gol del Torino partono dalla sua zona.

Musacchio 5 - Perde i duelli con Belotti mandando in fumo una prestazione dignitosa.

Romagnoli 6 - Ottima prestazione per lunghi tratti. Si inventa un coast to coast che quasi manda in rete Piatek. Tiene bene Zaza ma non chiude in occasione del 2-1 definitivo.

Théo Hernández 6 - Un avvio incoraggiante. Spinge, fa vedere personalità.

Kessié 5 - Spreca il pari negli ultimi istanti di gara, soccombe quando il Torino cresce.

Bennacer 6 - Altra cosa rispetto a Biglia, almeno per dinamismo. Testa alta, va a prendersi palla dal basso e dirige con sapienza e personalità. Un giallo lo limita. (dall'80' Rebic sv).

Çalhanoğlu 6 - Più ispirato e facilitato nel compito di mezz'ala da un buon Bennacer. Sfiora anche il gol.

Suso 5.5 - Qualche buona pennellata, come quella per Piatek all'ultimo istante. Ma non è mai pericoloso e va troppo a intermittenza.

Piatek 6.5 - Non riesce a sbloccarsi su azione, anche se stavolta ci va davvero vicino. La miglior prestazione del polacco in questo inizio stagione. L'esecuzione dal dischetto è perfetta.

Leão 6.5 - In una serata amara (l'ennesima) Giampaolo ha una conferma dopo il derby: il portoghese deve giocare. Veloce, fresco, pimpante: si procura il rigore del vantaggio, costringe Sirigu al miracolo. Esce e il Milan subisce la rimonta. (dal 65' Bonaventura 6 - Sufficienza di stima perché rientra dopo un anno. Viene però schierato nel posto sbagliato al momento sbagliato).