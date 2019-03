Le pagelle del Milan - Piatek esagerato, Castillejo bene ma a piccole dosi

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 6 - Poco lavoro per il portierone rossonero, che si fa notare in apertura per una uscita e poco può sul gol di Hetemaj.

Laxalt 6 - Poco in evidenza a sinistra, appoggia la manovra sporadicamente e si perde Leris in occasione del cross che origina il gol di Hetemaj.

Musacchio 6,5 - Imbattibile sui palloni alti, mette la museruola a Stepinski, che è costretto a uscire dall'area per trovare palloni giocabili.

Romagnoli 6,5 - Comanda la retroguardia con piglio e si lascia andare ad un paio di avanzate che danno una mano alla fase costruttiva dell'azione.

Conti 5 - Errore da matita blu sul gol di Hetemaj, che lo distanzia e con la testa fa 1-1. Sbaglia tanto anche in apertura di ripresa, fino al cambio. Dal 64' Calabria 6 - Entra bene in partita, dando solidità ad una difesa che a destra stava iniziando a fare acqua.

Kessiè 6 - Preziosissimo per la sua capacità nel fare entrambe le fasi. Servirebbe però più lucidità al tiro e maggiore continuità all'interno della gara per il definitivo salto di qualità.

Biglia 6,5 - Traiettoria meravigliosa in occasione del vantaggio rossonero, la migliore risposta possibile alla fiducia di Gattuso. Prima e dopo, una regia pulita e un pressing continuo.

Paquetà 5,5 - Meno brillante del solito: macchinoso, controllato molto bene dal Chievo è vero, si rende comunque protagonista del fallo subìto da cui arriverà il vantaggio di Biglia. Dal 54' Calhanoglu 7 - Entra alla grande in partita: pochi minuti dopo la scelta di Riccio, entra per due volte nell'azione del gol di Piatek. Un giocatore trasformato rispetto a un mese fa.

Castillejo 6,5 - Tanto fumo e poco arrosto: lo spagnolo si conferma giocatore estroso ma scarsamente concreto. Il piatto finale però è gustoso: suo il tiro-cross che porta al gol del 2-1 di Piatek, sue altre buone iniziative sulla corsia destra nella ripresa.

Piatek 7 - Dapprima la ginocchiata che chiama al miracolo Sorrentino, poi il tocco che porta nuovamente in vantaggio il Milan. Niente da fare, il fiuto del gol non si insegna e Madre Natura con il polacco ha decisamente esagerato.

Suso 5 - Se il momento di Calhanoglu è benedetto, quello dell'iberico è davvero oscuro. Si isola sulla corsia di destra e non tocca a palla per una una decina buona di minuti. Con l'ingresso di Calahoglu la situazione migliora, ma non di molto. Dall'84' Borini sv.