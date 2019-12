Le pagelle del Milan - Piatek finalmente trascinatore. Theo croce e delizia

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 6 - Regala due brividi nei primi minuti con disimpegni sbagliati, poi è sempre attento. Incolpevole sui gol subiti.

Conti 6 - Conferma la crescita mostrata nelle ultime settimane. Gioca in modo molto attento, limitando al massimo Sansone e proponendosi spesso in avanti.

Musacchio 5,5 - Un po' troppe uscite a vuoto, in difesa è l'elemento che dà meno sicurezza.

Romagnoli 6,5 - Un paio di chiusure decisive, soprattutto nei minuti finali, quando il Bologna prova gli ultimi disperati assalti. Il capitano non sbaglia nei momenti decisivi.

Hernandez 6 - Segna ancora, ma sbaglia qualcosa di troppo, al di là dello sfortunato autogol. Commette un ingenuo fallo da rigore su Orsolini, che riapre la sfida nel finale.

Kessie 6 - Quantità e muscoli a centrocampo, è bravissimo nel finale a far salire la squadra e guadagnare secondi preziosi.

Bennacer 6,5 - Inizio in sordina, soffre un po' la pressione di Dzemaili. Poi è dominante in mezzo al campo, recupera palloni e gioca con grande precisione. (Dal 70' Biglia 6 - La sua esperienza è fondamentale nei minuti finali. Un paio di uscite da campione).

Bonaventura 7 - Ancora a segno, ancora decisivo. Il centrocampista ha cambiato il Milan da quando è rientrato, con lui la squadra gira a meraviglia. (Dal 79' Paquetà s.v.).

Suso 6,5 - Molto mobile, come al solito punto di riferimento importantissimo per la squadra. Sforna un bell'assist per Hernandez.

Piatek 7,5 - La sfida del Dall'Ara, forse, restituisce al Milan e alla Serie A un grande protagonista. Straordinaria la partita del polacco, che si sacrifica, lotta ed entra in tutte le reti dei rossoneri. Migliore in campo, è la notizia migliore per Pioli.

Calhanoglu 6,5 - Importantissimo in fase di pressing. Ruba palla a Tomiyasu, dal suo recupero nasce il fallo da rigore di Bani su Piatek. Poi è sempre prezioso in ogni zona del campo. (Dall'85' Castillejo s.v).