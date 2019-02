Le pagelle del Milan - Piatek non fa più notizia, Gigio miracoloso

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Roma-Milan 1-1 - 25' Piatek (M), 46' Zaniolo (R)

Donnarumma 7,5 - Nel primo tempo è impegnato da Zaniolo, Schick e Dzeko. Niente da fare, però, per i giallorossi perché Gigio indossa nuovamente il mantello di Superman e respinge ogni cosa si presenti nei pressi della linea di porta. Tenta il miracolo anche in avvio di ripresa, sul tocco errato di Musacchio, ma poi non può nulla sulla respinta di Zaniolo. Successivamente si conferma provvidenziale sul colpo di testa di Dzeko.

Calabria 6 - Copre senza dimenticare di offendere quando può, positivo nella sua metà campo grazie a delle diagonali al limite della perfezione.

Musacchio 5 - Goffo il tocco nella sua area a inizio ripresa che spiana la strada a Zaniolo per il gol del pari. Dzeko e Schick lo fanno ammattire nella prima frazione, nel secondo tempo - dopo l'1-1 della Roma - cresce un po'.

Romagnoli 6,5 - Deve coprire anche gli spazi liberi lasciati da Musacchio nei primi 45', nel secondo tempo riesce a emergere con la sua classe.

Rodriguez 5,5 - Bravo a chiudere lo specchio in avvio sulla conclusione al volo di Pellegrini, va in affanno su Schick nel finale di prima frazione. Meglio nel corso della ripresa.

Kessié 5,5 - Da rivedere nell'azione che porta Zaniolo a segnare, errore che compromette la sua prestazione complessiva.

Bakayoko 5,5 - Pilastro nel centrocampo milanista, si perde però alla distanza. Qualche errore di troppo fa capire che non vive la sua miglior serata.

Paquetà 6,5 - Ha personalità da vendere. Lo conferma andando a mordere le caviglie di Pellegrini, recuperando il pallone che poi Piatek trasforma in gol. (Dal 78' Castillejo sv - Voglioso di emergere con la maglia rossonera, ma non basta per incidere all'Olimpico).

Suso 5 - Punta l'uomo senza saltarlo, calcia da ogni posizione ma le sue decisioni sono quasi mai quelle giuste. (Dall'87' Laxalt sv - Una conclusione angolata che mette i brividi a Olsen).

Piatek 7 - Il suo gol non fa più notizia. E' una tassa da pagare per tutte le difese avversarie. L'aveva fatto capire ai tempi del Genoa, lo conferma con la maglia rossonera. Fa a sportellate per tutta la gara con Manolas. (Dall 87' Cutrone sv - Inserito nel finale, troppo tardi per incidere).

Calhanoglu 5 - Meglio in fase difensiva rispetto a quella offensiva, quando prova a farsi vedere in avanti è quasi impalpabile.