Le pagelle del Milan - Piatek poco cattivo, Biglia beccato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma s.v. - Gioca meno di 660 secondi, infortunandosi con una giocata tutt'altro che sicura con i piedi (dall'11 Reina 6 - Gli tirano in porta una volta, gliela mettono sotto la traversa. Presente in un paio di uscite alte).

Abate 5,5 - De Paul non gli dà troppi grattacapi nel primo tempo, lui non si espone granché. Non ha grosse responsabilità sul gol (dal 68' Calabria s.v.).

Musacchio 6 - Lasagna non la vede quasi mai, anche a causa della sua marcatura. Sul contropiede non può far molto.

Romagnoli 6 - Sempre autoritario quando c'è da mettersi in mezzo, sembra una serata di ordinaria amministrazione.

Laxalt 5,5 - Costretto a confrontarsi con Pussetto, se la cava con mestiere, aiutato anche in un paio di occasioni dal portiere.

Bakayoko 6 - Eletto idolo di San Siro per tutte le giocate da collante di centrocampo, probabilmente non è del tutto la sua posizione ideale. Fa di necessità virtù, aggiungendo qualità.

Biglia 5,5 - Qualche problema di mobilità, si fa sorprendere in qualche occasione. Beccato dal pubblico per un passaggio all'indietro.

Calhanoglu 6,5 - Prova a dare qualche tocco in più, da fermo è insidioso ma non pericoloso. Difensivamente fa un intervento per blindare il pareggio e che vale un gol.

Paquetà 6,5 - I colpi li ha e si vedono tutti: finché è in campo è l'unico ispirato, prima con un bolide di sinistro, poi con una magia per Cutrone (dal 40' Castillejo 5,5 - Un po' fumoso, meno incisivo del brasiliano. Ha la palla del 2-1 a poco dalla fine, tira centrale).

Cutrone 6 - Pronti via e cicca un pallone favorevole, a pochi passi dal bersaglio grosso. Poi sfrutta un bel lancio di Paquetà, ma lì è bravo Musso. Molta intensità, poca precisione.

Piatek 6 - Braccato dai difensori, sempre raddoppiato, gli arrivano i palloni con il contagocce. Lavora sulla sinistra per Cutrone, ma il compagno di reparto sbaglia. Quando i ruoli sono invertiti, invece, no. Poco cattivo quando potrebbe fare 2-0, contrato da Opoku.