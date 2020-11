Le pagelle del Milan - Pioli incartato da Galtier. Si salvano in pochi, che errore di Gigio!

Donnarumma 5 - Salva su David, non può nulla sul rigore calciato perfettamente da Yazici pochi secondi dopo. Nella ripresa commette l'errore decisivo sulla conclusione non irresistibile del turco. Il Milan si spegne in quel momento.

Dalot 5 - Nel primo tempo è quasi una sciagura. Fatica a tenere Bamba, lancia David a tu per tu con Donnarumma calibrando male un retropassaggio. Meglio nella ripresa: spinge tanto, anche se non azzecca un cross.

Kjaer 6 - Sempre d'anticipo, anche contro attaccanti rapidi e sguscianti ma allo stesso tempo forti fisicamente. Unica sbavatura sul terzo gol, quando perde la marcatura su David.

Romagnoli 5,5 - Dopo l'Udinese è protagonista di un altro episodio controverso: leggerissima spinta su Yazici, che cade e porta l'arbitro a concedere il rigore. Sfortunato e un po' troppo ingenuo.

Hernandez 5,5 - Passi avanti rispetto alle ultime uscite. Nel primo tempo prova a suonare la carica ed è l'unico a tentare la giocata, ma si spegne nella seconda frazione.

Kessie 5 - A centrocampo prova a tenere botta contro Sanches e Xeka, due ossi durissimi che spesso dominano. Nella ripresa crolla, sbaglia tanto e perde molti palloni.

Tonali 5,5 - Comincia bene, con personalità, ma dopo lo svantaggio non riesce a trovare giocate utili. (Dal 61' Bennacer 6 - Entra a risultato già compromesso e prova a dare ordine per evitare l'imbarcata).

Castillejo 5 - A livello fisico il confronto con gli avversari è impietoso. Sbatte sempre contro Bradaric, non riesce mai a creare pericoli. (Dal 46' Calhanoglu 5 - La cerniera centrale del Lille fa un lavoro sontuoso, impedendo al turco di cambiare la partita).

Brahim Diaz 5,5 - Nel primo tempo è in difficoltà, come tutto il Milan. Il Lille si difende con ordine e chiude tutti gli spazi. Pioli prova a cambiare compagni di reparto ma lo spagnolo non si rianima. (Dal 78' Hauge s.v.).

Krunic 5 - Stavolta la mossa di Pioli non dà frutti: a sinistra sembra un pesce fuor d'acqua, non riesce a dare qualità alla manovra e fa fatica a tenere i veloci avversari. (Dal 46' Leao 5 - Ci tiene a far bene contro la sua ex squadra, non riesce a far cambiare marcia al Milan).

Ibrahimovic 5,5 - Una bomba centrale su punizione è tutto quello che riesce a produrre in fase offensiva il Milan nel primo tempo. Poi nulla più, fino al cambio a punteggio acquisito. (Dal 62' Rebic 6 - È l'unico a provarci e a dare la scossa. Lotta contro la difesa ospite, costringe Maignan all'unica parata difficile della partita).

Allenatore: Stefano Pioli 5 - Solito turnover "europeo", cambiata tutta la trequarti. Stavolta però i risultati sono pessimi: il Lille concede poco, controlla agevolmente e colpisce sfruttando ogni minima indecisione della difesa. Galtier blocca le fonti di gioco e impedisce ai trequartisti di fare la differenza, il tecnico rossonero non riesce a trovare soluzioni alternative. Sconfitta meritata e che deve far pensare.