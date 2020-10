Le pagelle del Milan - Pioli sbaglia le mosse. Calha, il rigore al 121' lo riabilita

Donnarumma 6 - Poco impegnato, viene trafitto alla prima vera occasione e sul suo palo. Il tiro era difficilmente parabile. Anche il secondo gol è ben angolato e può poco. Ai rigori è quasi sempre spiazzato e sbaglia l'esecuzione, ma alla fine para quello decisivo.

Calabria 5 - Tour de force per il terzino, che perde nei supplementari un pallone sanguinoso che costa il secondo gol del Rio Ave. Segna il suo rigore

Kjaer 6 - Questa volta il danese non è stato impeccabile. Non riesce a chiudere su Gelson nell'azione del 2-1. Non è un rigorista eppure gli toccano due esecuzioni, perfettamente trasformate.

Gabbia 5.5 - Poco impegnato ma nonostante ciò alcune défaillances rischiano di costare caro.

Théo Hernandez 5 - Un cartellino giallo, pochi affondi, zero precisione. Serata da dimenticare e solo parzialmente riscattata dal rigore trasformato

Bennacer 5 - Non è al top e la manovra ne risente. Giusto un affondo nei primi 90'. Segna un rigore e l'altro lo sbaglia.

Kessié 6 - In mezzo è il solito muro, sfortunato nel rimpallo che favorisce il gol del 2-1 del Rio Ave. (Dal 106' Tonali 6 Freddo sul rigore).

Castillejo 5 - Fuori forma, fuori tempo. Sbaglia facili appoggi, non ha mai lo spunto e l'impressione nei primi 45' è che Saelemaekers debba sdoppiarsi per giocare anche al posto dello spagnolo. (Dal 46' Brahim Diaz 6 - Entra e dà la scossa. Da una sua iniziativa nasce il corner che porta al gol di Saelemaekers. Cerca spesso di saltare l'uomo. Troppo spesso, a volte).

Calhanoglu 6 - Senza Ibrahimovic è il turco il leader tecnico. Se si spegne sono dolori e questa è stata decisamente una serata no. Ma il rigore che trasforma al 121' portando il Milan ai rigori pesa come un macigno. Si ripete anche nella lotteria vera e propria.

Saelemaekers 6 - Parte a sinistra, prosegue a destra e le cose vanno meglio, al punto che porta in vantaggio i rossoneri. (Dal 95' Colombo 5.5 - Lanciato nei supplementari in una situazione disperata. Non riesce ad essere il salvatore della patria).

Maldini 5.5 - Approccio fin troppo timido ma con tante attenuanti. Prima da titolare a 18 anni, fuori ruolo, in una partita da dentro o fuori. Le condizioni atmosferiche non lo aiutano nemmeno e nel primo tempo non è mai pericoloso. Meglio nella ripresa quando arretra. (Dal 67' Leao 4.5 - Per tutta la partita inciampa o cade per terra. Se non altro realizza un rigore).

Allenatore Stefano Pioli 4.5 - Squadra decimata, il resto lo fa lui. Maldini punta centrale titolare in un crocevia della stagione è stata una mossa rivelatasi boomerang. Quando le cose iniziano a mettersi male non riesce a dare la scossa. Uscire ai playoff di Europa League sarebbe stato un fallimento. La fortuna lo salva.