Le pagelle del Milan - Poco da salvare, Piatek prosegue il momento no

Donnarumma 6 - Qualche uscita rivedibile, evita un passivo peggiore.

Calabria 5.5 - Pochissima spinta, nonostante un avversario che per un tempo non crea pericoli.

Musacchio 6 - Si immola su una conclusione di Fofana, rischia poco e controlla bene gli avversari.

Romagnoli 6 - Pomeriggio tranquillo, non fosse per la zuccata di Becao sul quale però non ha colpe.

Rodriguez 5.5 - Come Calabria, nonostante un timido Stryger Larsen resta ancorato dietro.

Borini 5.5 - Gioca in un ruolo non suo, ci mette il solito impegno ma non incide. Ammonito sul finire del primo tempo, lascia dopo un'ora di gioco (dal 60' Kessié 5 - Si gioca male la sua carta, perdendo Becao in occasione del gol dell'Udinese).

Calhanoglu 5.5 - Ha la qualità per fare il regista, ma non la confidenza col ruolo. Condizionato da un giallo verticalizza poco e male.

Paqueta 5.5 - Un grande recupero difensivo su Mandragora disinnesca un potenziale col dell'Udinese e migliora una prestazione deludente. Pochissimi guizzi, mai pericoloso. (dal 76' Bennacer sv)

Suso 5.5 - Giampaolo ha detto che per lui sarebbe disposto a passare al 4-3-3. E non è detto che lo faccia prima di quanto si possa immaginare. Prestazione da trequartista deludente nel quale non riesce mai a innescare i compagni di squadra.

Castillejo 5 - Troppo leggero, troppo evanescente. (dal 75' Leao sv)

Piatek 5 - Ha un'occasione su errore di Troost-Ekong, riesce nell'impresa di farsi recuperare dallo stesso olandese. La crisi del pre-campionato continua.