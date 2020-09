Le pagelle del Milan - Prima gioia per Diaz. Kessie gigante, bene la coppia centrale

Crotone-Milan 0-2: 47' p.t. (rig.) Kessié, 50' Brahim Diaz

Donnarumma 6 - L'unica insidia di questo pomeriggio è il vento. Il portierone azzurro non viene mai impegnato ed è sempre sicuro nelle uscite.

Calabria 6,5 -Primo tempo in linea con le recenti ottime prestazioni. Nella ripresa rifiata e preserva energie preziose.

Kjaer 7 - Dalle sue parti non passa nulla. Prestazione semplicemente perfetta del danese, che sfiora anche la rete nel primo tempo: la traversa gli nega la gioia del gol.

Gabbia 6,5 - Accanto a Kjaer sta acquisendo grande consapevolezza. Ottima prestazione, sempre in anticipo. Nessuna sbavatura.

Hernandez 6 - Un paio di sortite offensive, giusto per farsi "riconoscere". Come al solito presta meno attenzione alla fase difensiva.

Kessié 7 - Un gigante in mezzo al campo. Condizione fisica già straripante, sembra possedere il dono dell'ubiquità. E dal dischetto è sempre una garanzia.

Tonali 6 - Una prima da titolare senza strafare. Gioca semplice, cuce e si rende utile in fase di costruzione. Giocherà tanto, sta prendendo le misure. (Dal 63' Bennacer 6 - Al piccolo trotto, senza strafare. Col risultato già in cassaforte, per lui è una sgambata utile).

Saelemaekers 6 - Sbaglia qualche pallone di troppo, ma corre tanto e mette pressione su tutti gli avversari. Da una sua combinazione con Calhanoglu nasce il raddoppio di Diaz. (Dal 63' Castillejo 5,5 - Non entra benissimo in partita. Prova subito due giocate che non gli riescono, Pioli lo richiama spesso all'ordine).

Calhanoglu 6,5 - Niente gol e niente assist, ma solita presenza costante nella manovra. Tutte le azioni pericolose passano dai suoi piedi, Cordaz gli nega l'ennesima rete dalla distanza. (Dal'83' Leao s.v.).

Brahim Diaz 7 - La prima volta da titolare non si scorda mai: lo spagnolo comincia in modo un po' timido, ma prende fiducia col passare dei minuti. E nella ripresa diventa protagonista assoluto, trovando anche il gol che chiude i giochi. (Dall'82' Krunic s.v.).

Rebic 6 - Prestazione insufficiente fino al termine della prima frazione, poi dal nulla si inventa la giocata che porta al rigore trasformato da Kessie. Nella ripresa esce per un infortunio al braccio che sembra piuttosto grave. (Dal 57' Colombo 6 - Prova a ripetersi dopo la rete contro il Bodo, non è preciso nell'unica occasione).

Allenatore: Stefano Pioli 7 - L'obiettivo era vincere, possibilmente senza fare fatica. Giovedì il Milan è atteso da un impegno molto più importante, a cui arriva con un altro successo. Partita dominata dall'inizio alla fine, tante risposte positive ricevute dai giocatori impiegati. Il gruppo è unito e conferma ancora una volta di essere molto valido.