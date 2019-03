Le pagelle del Milan - Primi 45' da matita rossa, si salva Calhanoglu

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Risultato finale: Milan-Inter 2-3 - 3' Vecino (I), 51' De Vrij (I), 57' Bakayoko (M), 68' rig. Lautaro (I), 71' Musacchio (M)

Donnarumma 5,5 - Non è brillante sul gol di Vecino, risponde con la manona in avvio di ripresa su Gagliardini. Può fare poco sul rigore di Lautaro, così come sul colpo di testa di De Vrij.

Calabria 5,5 - Perde Lautaro sul primo gol nerazzurro. Provvidenziale il suo salvataggio in piena area al 17', anticipando gli attaccanti avversari sul pericoloso traversone di D'Ambrosio. Poco dopo pennella al centro un pallone interessante che Paquetà spedisce - di testa - poco a lato.

Musacchio 6 - Perde il duello aereo con Lautaro sul gol nerazzurro dopo 3', poi Romagnoli si fa anticipare da Vecino. Bravo, invece, a chiudere su Lautaro poco prima del raddoppio nerazzurro. Poi segna il gol del 2-3, risultando uno degli ultimi a mollare.

Romagnoli 4,5 - Il capitano è forse il principale colpevole sulle reti di Vecino e De Vrij. Usa l'esperienza per farsi rispettare nel finale, ma non basta.

Rodriguez 5 - Dal suo lato arriva il cross di Perisic che porta al vantaggio avversario. Lascia il campo permettendo al Milan di inserire un attaccante in più. (Dal 58' Cutrone 6 - Affianca Piatek in avanti, solo D'Ambrosio sulla linea gli nega il gol del 3-3 allo scadere).

Kessiè 4,5 - Fa poco per dare sostanza alla mediana. Travolto nella prima frazione, Gattuso lo schiera come terzino prima di inserire Conti. Poi, una volta in panchina, litiga con Biglia. Troppo nervoso. (Dal 70' Conti 5,5 - Tiene compatta la squadra sulla sua fascia, viene prima espulso da Guida. Il VAR, per fortuna, sistema tutto).

Bakayoko 6 - Segna il primo gol in A col un bel colpo di testa, si salva da una prestazione di squadra tutto sommato da rivedere. Imprescindibile anche quando si vede il peggior Milan del 2019.

Paquetà 5,5 - E' il primo a rendersi pericoloso: innanzitutto dalla distanza, poi di testa. Handanovic e l'imprecisione, però, gli negano il gol. Viene ammonito nella prima frazione, Gattuso lo lascia negli spogliatoi a causa di un fastidio fisico. (Dal 46' Castillejo 5,5 - Entra lo spagnolo e Gattuso passa al 4-4-1-1, commette un'ingenuità atterrando Politano nell'area rossonera. Poi Handanovic gli nega il gol).

Suso 5 - Meglio nella ripresa, ma quasi inguardabile nella prima frazione. Scodella al centro il pallone che Musacchio trasforma in gol, così come ispira Castillejo verso la fine della gara.

Piatek 5 - Servito poco (e male) nei primi 45'. Annullato da De Vrji e Skriniar, tenta il gol di tacco 'alla Mancini' senza però avere la fortuna dell'attuale ct della Nazionale. Il 'Pistolero' resta senza munizioni.

Calhanoglu 6 - Si muove tanto nella prima frazione, è l'autore dell'assist per Bakayoko. L'ex Bayer è vivace per ampi tratti della gara, è tra i pochi a salvarsi.