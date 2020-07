Le pagelle del Milan - Rebic devastante, Ibrahimovic fenomeno anche da fermo

vedi letture

MILAN-JUVENTUS 4-2

Donnarumma 6,5 - Nel primo tempo fa buona guardia su Higuain, poi non ha grande lavoro. Però sul tiro di Rabiot non può arrivare nemmeno partendo prima. Posizionato male su CR7, ma mette una pezza sul possibile 3-3 di Rugani.

Conti 6 - Deve difendere su Cristiano Ronaldo, riesce a farlo in qualche modo. Non è colpa sua quando il portoghese va in gol, anche se non fa la diagonale (dall'82' Calabria s.v.).

Romagnoli 5 - Con Higuain è un bel duello, poi con Kjaer combina il patatrac. Da capire se avrebbe bucato lo stesso.

Kjaer 5,5 - Fino al minuto cinquantatré è onnipresente in modo positivo. Fa a botte, difende e non si fa saltare. Peccato che ci sia anche quando va a dare fastidio a Romagnoli, regalando il pallone del 2-0 a Ronaldo.

Hernandez 6 - Meno esuberante fisicamente rispetto al solito, anche perché gli avversari hanno un passo differente. Subisce il tunnel da Rabiot sull'1-0, ma poi cresce alla distanza.

Kessie 7,5 - Fa legna e stavolta incide anche in fase offensiva, con un gol da attaccante. Giocatore rinato nell'ultimo periodo.

Bennacer 6,5 - Perde il pallone del vantaggio di Rabiot, forse in maniera colpevole. Per il resto cerca di dare la geometria, trovandola spesso.

Saelemaekers 5,5 - È discreto tatticamente, ma l'impressione è che sia un po' leggerino per fare il titolare in una squadra che vuole lottare per le zone alte della classifica (dal 59' Leao 7 - Entra e cambia il mondo, non solo per merito degli altri. Fortunato sul gol del 3-2, ma è bravo a volerlo fortemente).

Paquetà 5 - L'unica cosa ottima che fa è mandare Ibrahimovic in porta, sul finire del tempo. Peccato che prima sia stato tutt'altro che incisivo. Occasione sprecata (dal 46' Calhanoglu 6,5 - Sta meglio del suo compagno di reparto e si vede, )

Rebic 7,5 - Cambia la partita sul suo colpo di petto. Prova a fare da spalla di Ibra, segna quando non c'è più la sua spalla. Veloce e potente, fa la differenza (dall'82' Krunic s.v.).

Ibrahimovic 7,5 - Gol, assist, giocate. Fa sempre la differenza, anche solo con la propria presenza in campo, pur non avendo più lo scatto di un tempo (dal 67' Bonaventura 7 - Se il quarto gol è un erroraccio di Alex Sandro, lui ha il merito di crederci e poi regalare l'assist a Rebic).

Pioli 7,5 - Rischia di affondare sul 2-0, poi però inserisce Leao e vince una partita che sembrava già persa. Tredici punti in cinque partite non sono certo un caso.