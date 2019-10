Le pagelle del Milan - Redivivo Jesus Suso. Bennacer è disorientato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

MILAN-SPAL 1-0

Donnarumma 6,5 - Mette la pezza in un paio di occasioni, senza dover fare gli straordinari.

Duarte 6 - Parte da terzino destro, poi l'infortunio di Musacchio lo riporta nel ruolo originale. Pochi grattacapi.

Musacchio 6 - La SPAL si fa vedere pochino nel primo tempo, non ha molto lavoro da svolgere (dal 46' Calabria 6 - Fa il suo dovere senza grande apprensione).

Romagnoli 6 - Perde un pallone sanguinolento davanti alla propria area di rigore, poi non deve essere protagonista di grandi recuperi.

Hernandez 6,5 - Sulla fascia fa il suo: segnerebbe anche, ma è in fuorigioco. Forse il migliore acquisto per rendimento finora.

Paquetà 6 - Si piace tanto, qualche volta cerca la giocata più difficile sacrificando l'impatto sulla partita. Uno dei pochi a salvarsi in tutti i novanta minuti.

Bennacer 5 - Perde vari palloni nella prima frazione, prende un giallo, è disorientato. Prova a metterla sulla corsa più che sul fosforo.

Kessie 5,5 - A inizio partita sbaglia tre palloni di fila, San Siro diventa subito rovente per lui. Con l'andare dei minuti cresce pure lui, ma senza essere irreprensibile.

Castillejo 5,5 - È l'unico che tenta di combinare qualcosa nel primo tempo, venendo anche applaudito al momento della sostituzione. Però da due passi poteva fare meglio (dal 57' Suso 7 - Entra e sblocca il match con l'ottima punizione dell'1-0. Poi si sacrifica).

Piatek 5,5 - Si guadagna la punizione dell'1-0, nel primo tempo aveva cercato due volte il gol. Però quando Castillejo prende la traversa si era mangiato un gol semplice.

Calhanoglu 5,5 - Un passo indietro rispetto alle ultime uscite, lo si vede con il tentativo di cross nel primo tempo. Meglio nella ripresa, come un po' tutti.