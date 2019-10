Le pagelle del Milan - Reina dalle stalle alle stelle. Cambi decisivi

© foto di www.imagephotoagency.it

Reina 6 - Dalle stalle alle stelle, da pirla (per dirla alla Mourinho) a eroe della serata. L'errore sul tiro senza pretese di Schone è incommentabile, il rigore parato allo stesso centrocampista è sinonimo di personalità ed esperienza.

Calabria 4,5 - Serata negativa per il terzino. Pajac gli va via in più di un'occasione, ma l'errore che gli costa l'espulsione è da principiante. Involuzione tecnica piuttosto evidente.

Duarte 5,5 - Quando viene attaccato dà sempre l'impressione di andare in difficoltà. Non riesce a dare sicurezza al reparto, è ancora molto acerbo.

Romagnoli 6,5 - Altra prestazione maiuscola del capitano rossonero, che guida il reparto con personalità e regge l'urto nel momento più complicato.

Hernandez 7 - Ormai titolare inamovibile sulla fascia sinistra, il terzino francese trova la rete con una giocata di furbizia e precisione. Ci aveva già provato con Inter e Torino, stasera gli va bene.

Kessie 6,5 - Nel primo tempo ciabatta malamente una conclusione da buona posizione ma è tra i più positivi. Alla fine il rigore trasformato al 57' consente al Milan di portare a casa tre punti.

Biglia 6 - Nella serata più difficile, Giampaolo si affida alla sua esperienza. L'argentino gioca semplice, senza strafare e senza commettere errori.

Calhanoglu 4,5 - Un'altra prova disastrosa, dopo quella contro la Fiorentina. Tanti palloni persi e un contropiede gettato nella spazzatura. Mai nel vivo del gioco, Giampaolo lo cambia all'intervallo. (Dal 46' Paquetà 7 - I tifosi invocano la sua presenza in campo; Giampaolo lo manda in panchina, salvo poi fare un passo indietro e affidarsi a lui per salvare il posto. Il brasiliano cambia la partita con le sue giocate).

Suso 5 - Criscito che lo ferma nonostante l'infortunio è l'immagine perfetta del primo tempo dei rossoneri e del momento attraversato dallo spagnolo. Tira tre volte, senza mai mettere apprensione a Radu. È sempre accentratore, quando prova a cercare i compagni non supera il muro di Zapata.

Bonaventura 6 - Non può essere ancora al meglio, ma il suo recupero è sicuramente una bella notizia per Giampaolo, che lo cambia solo per necessità, dopo il rosso a Calabria. (Dall'81' Conti s.v.).

Piatek 5 - A Genova, sponda rossoblù, era stato re e cannoniere per cinque mesi. Di quel meraviglioso attaccante non è rimasto più nulla, trascinato nel vortice della mediocrità. Non è solo colpa sua, ma mostra limiti evidenti. (Dal 46' Leao 7 - Un grande impatto sulla partita. Scatta, dribbla, conquista un rigore e fa tanto lavoro per la squadra. Oggi imprescindibile per il Milan).