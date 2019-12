Le pagelle del Milan - Rodriguez unico sei. Piovono i 4 in attacco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

ATALANTA-MILAN 5-0

Donnarumma 5,5 - Deve mettere i guantoni in più di una circostanza, sia sullo 0-0 che dopo. Sarebbe stato ampiamente sufficiente fino al quinto gol di Muriel.

Conti 4 - I primi dieci minuti sono i peggiori possibili, perché Gomez trova sempre la posizione corretta per puntarlo e creare pericoli. Probabilmente complice anche una pallonata presa da Gosens. Sul 2-0 è ancora il tedesco ad andargli via.

Musacchio 4,5 - Rischia grosso con una gomitata a Gomez, per il resto cerca di ringhiare sulle caviglie avversarie, riuscendoci solamente in parte.

Romagnoli 4,5 - Ilicic spesso prova a puntare tra lui e Rodriguez, alle volte lo contiene in raddoppio.

Rodriguez 6 - Positivo nei suoi quarantacinque minuti, dopo avere giocato pochissimo negli ultimi mesi. È l'unico che ci prova nel primo tempo. Viene sostituito per un risentimento muscolare (dal 45' Calabria 4,5 - Pronti via e si perde Castagne - che però sbaglia - poi tiene in gioco Pasalic sul 2-0, infine viene saltato da Ilicic sul 3-0. Questo in un quarto d'ora...).

Kessie 4 - Sbaglia tanto, troppo. Fisicamente è straripante, con i piedi - in più di una occasione - non ha la dovuta misura del passaggio.

Bennacer 4,5 - Dovrebbe essere quello che detta i tempi, ma prima Malinovskyi e poi Gomez lo marcano stretto, senza lasciargli il giusto spazio per giocare.

Bonaventura 5,5 - Sembra avere il carisma che manca ai compagni, ma non può sempre cantare e portare la croce (dal 63' Piatek s.v.).

Suso 4 - Compassato, con un solo piede, non dà mai l'impressione di essere pericoloso. Rallenta il gioco in più di una cicrcostanza, sul 4-0 non è un difensore e si vede (dall'85' Castillejo s.v.).

Leao 4 - Bisogna dividere le colpe tra sue - qualcuna - e quelle dei propri compagni, abbastanza. Viene servito poco, ma giocare da unica punta non è semplice per chi ha le sue caratteristiche.

Calhanoglu 4 - Prova a galleggiare fra le linee, si fa vedere solo per un tiro sparacchiato alto.