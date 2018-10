Le pagelle del Milan - Romagnoli decisivo, altro flop per Bakayoko

Milan-Genoa 2-1

Donnarumma 6.5 - Gigioneggia troppo palla al piede. È determinante su una conclusione di Lazovic che poteva valere l'1-2. Poco può sul gol dove viene beffato da una deviazione.

Musacchio 6.5 - Sicuro, concentrato, sul pezzo. Buone le sue chiusure.

Romagnoli 7 - Il capitano è l'ultimo ad abbandonare la barca. È sfortunato nella deviazione che costa l'1-1 e cerca di rimediare proiettandosi in avanti. Viene premiato con il gol della vittoria.

Rodriguez 6.5 - Si disimpegna bene come terzo centrale di difesa. Quando la situazione si complica e Gattuso cambia le carte si sgancia sulla fascia mettendo sempre dei buoni palloni.

Suso 7 - In stato di grazia: apre i giochi con uno splendido sinistro da fuori, poi manda quasi in gol Kessié. Va a intermittenza ma i suoi spunti illuminano sempre la scena.

Bakayoko 4.5 - È sotto la lente d'ingrandimento di San Siro ed evidentemente avverte la pressione. Nel primo tempo un suo retropassaggio quasi provoca la frittata. Nella ripresa persevera e al Milan stavolta costa il gol.

Kessié 6 - Lotta, aggredisce, si inserisce. Sfiora il gol in un paio di occasioni.

Calhanoglu 5 - Spaesato come interno di centrocampo. Poche illuminazioni. (dall'84' Castillejo sv).

Laxalt 5 - Biraschi lo mette in difficoltà. Va in affanno, non spinge. Ed è il primo sacrificato quando le cose vanno male. (dal 64' Abate 6 - Mette lo zampino nella vittoria. Dal suo lancio mal interpretato da Radu arriva il 2-1 decisivo).

Higuain 6 - Quando ha la palla lui sai sempre che può succedere qualcosa. Solo un super Radu gli nega il gol

Cutrone 5.5 - Un passo indietro rispetto a domenica. Quasi mai pericoloso, condizionato da un brutto intervento di Criscito nel primo tempo.