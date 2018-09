Le pagelle del Milan - Romagnoli fa la frittatona, Donnarumma bene

Risultato finale: Empoli 1, Milan 1.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Donnarumma 7 - Quasi quasi Terracciano lo fa sfigurare. Parata eccezionale su Caputo nel primo tempo, incolpevole sul rigore centralissimo di Caputo.

Calabria 5,5 - Maluccio, non inizia bene come i compagni e prosegue sulla stessa linea nella ripresa.

Musacchio 6 - Gara di ordinaria amministrazione, La Gumina gli sfugge solo in velocità e in una sola occasione.

Romagnoli 4 - Che disastro! Aveva già rischiato grosso nel primo tempo, nella ripresa sparacchia un facile rinvio sbagliando sotto ogni punto di vista, poi completa la frittata col rigore.

Laxalt 6,5 - Inizia bene, prosegue meno brillantemente: le sue avanzate a sinistra sono notevoli e compensano la scarsa vena di Calhanoglu.

Kessié 5,5 - Va vicino al gol, ma non infila l'angolo giusto. Tanta corsa, un paio di buoni inserimenti, ma poca concretezza e siamo alle solite. (Dal 79' Bakayoko 5,5 - Rischia tantissimo con un intervento rude su Mchedlidze).

Biglia 5,5 - Ha il merito di sbloccarla (ma tecnicamente è autogol di Capezzi, ndr), ma perché mettere in difficoltà Romagnoli in area quando il risultato è in bilico?

Bonaventura 6,5 - Ottimo primo tempo, ripresa non all'altezza: va vicino due volte al gol, ma oggi con Terracciano non si passa.

Suso 6,5 - Alla presenza numero 100, Terracciano gli nega il gol numero 1 (della stagione). Se lo sarebbe meritato, se non altro per perseveranza.

Borini 5 - Nel primo tempo si vede pochissimo, nella ripresa solo per un paio di accelerazioni che costano il giallo all'avversario. Troppo poco. (Dal 73' Cutrone sv).

Calhanoglu 5 - Tecnica ben oltre il necessario, ma mancanza di personalità evidente: sbaglia uno stop elementare e si mangia il bis. E vedendo il finale i rimpianti aumentano... (Dal 74' Castillejo sv).