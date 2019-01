Le pagelle del Milan - Romagnoli statuario, Piatek conquista San Siro

Risultato finale: Milan 0, Napoli 0.

Donnarumma 6,5 - Neanche il tempo di fare stretching che Callejon gli chiede di allungarsi sul primo palo. Nella ripresa compie diverse parate, nessuna difficile, dimostrando grande sicurezza.

Calabria 6,5 - Primo tempo arrembante, che lo consacra come uno dei migliori in campo. Ripresa più timida, anche per logiche questioni di stanchezza.

Romagnoli 7 - Leader insostituibile per la difesa rossonera, un vero capitano. Supera per decisività i compagni di reparto di una spanna.

Musacchio 6,5 - Meno pulito rispetto al compagno, ma ugualmente efficace. Risolve un paio di situazioni spinose con l'atletismo di cui madre natura lo ha dotato.

Rodriguez 6 - Impacciato, inconcludente. Non commette grandi errori, è vero, ma mentre Calabria ara la fascia destra lui se ne sta sulle sue, forse per timore di Callejon.

Kessie 6 - Ambiguo e ondivago: con Paquetà non dialoga, ma quando si fa vedere in area di rigore è sempre molto insidioso.

Bakayoko 6 - Bene in fase difensiva, non altrettanto positivo quando la manovra va costruita.

Paquetà 6,5 - Primo tempo con tanti spunti, tutti positivi. Adattamento al calcio italiano che procede spedito, anche se nel finale Gattuso rinuncia alla sua qualità. Dal 69' Borini sv.

Suso 5,5 - Nel primo tempo il Milan gioca poco dal suo lato, mentre nella ripresa rinuncia completamente al suo apporto.

Cutrone 6 - Si danna l'anima, muovendosi su tutto il fronte d'attacco. Le conclusioni pericolose però sono zero e la sensazione è che sia un'altra occasione persa per mandare segnali importanti. Dal 71' Piatek 6,5 - Si presenta bene al pubblico di San Siro, a dispetto della difficoltà dell'avversario. Al primo pallone "pulito" toccato scappa a Koulibaly, al secondo mette Musacchio in condizione di segnare, al terzo fa ammonire Albiol. San Siro dà subito segnali di apprezzamento.

Calhanoglu 6 - Sbaglia tanto ma allo stesso tempo costruisce tanto: con Paquetà il feeling è naturale, ma può fare molto di più. Dal 90' Laxalt sv.