Le pagelle del Milan - Romagnoli uomo Champions, Castillejo promosso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

UDINESE-MILAN 0-1 (90'+6 Romagnoli)

Donnarumma 6 - Attento quando chiamato in causa, ma gli straordinari non servono.

Abate 5,5 - In difficoltà a inizio gara con Pussetto, col passare dei minuti gli prende le misure.

Zapata 5,5 - Rimedia con esperienza a qualche errore in uscita sui velocisti avversari.

Romagnoli 7,5 - È l'uomo Champions del Milan. Il gol decisivo è tutto suo: recupera palla a centrocampo e poi sbatte in rete un pallone che i compagni erano sul punto di sprecare. Sei punti in due partite, tutto merito suo.

Rodriguez 6,5 - Molto accorto nel primo tempo, prende coraggio nella ripresa.

Suso 6,5- Romagnoli è l'anima del Milan, lui è tutto il resto. Qualsiasi azione offensiva dei rossoneri passa necessariamente dai suoi piedi.

Bakayoko 6,5 - Un bel passo in avanti rispetto alle ultime uscite. Molto più a suo agio in una mediana a due.

Kessie 6 - Senza Biglia e Calhanoglu, la squadra perde in velocità di manovra. Prova a sopperire, anche se non è nelle sue corde.

Laxalt 5,5 - Spinge parecchio a inizio gara e serve diversi palloni invitanti, col passare dei minuti cala fino a spegnersi. Meglio in fase offensiva che difensiva. (Dal 73' Borini 6,5 - Tiene alto il ritmo del Milan).

Cutrone 6 - Energia pura, in movimento costante come sempre. Questa sera gli è mancato il killer instinct.

Higuain 6- Abbandona in anticipo la contesa per una botta alla schiena. Nei 35 minuti giocati, una bella girata col sinistro e l'impressione che la sintonia con Cutrone sia in crescita. (Dal 35' Castillejo 6,5 - Molto più pericolo del Pipita, e tanto basterebbe. Crea diversi grattacapi alla difesa avversaria, gli manca un po' di energia nelle conclusioni).