Le pagelle del Milan - Suso-Cutrone super, Calabria-Musacchio distratti

Milan-Sampdoria 3-2

Donnarumma 6 - Può poco su Saponara e Quagliarella.

Calabria 5 - Dà il la all'azione dell'1-0 ma viene tutto vanificato facendosi beffare prima da Saponara e poi perdendo l'attimo sull'1-2 di Quagliarella. Si fa male, è costretto al cambio (dal 78' Abate sv).

Musacchio 5 - Non si può essere concentrati per 85 minuti su 90. Lascia una voragine in occasione della seconda rete.

Romagnoli 6 - Regge l'urto della coppia Quagliarella-Defrel, pur faticando.

Rodriguez 6.5 - L'apertura per Suso che vale il 3-2 ci ricorda perché il Milan l'ha pagato così tanto per strapparlo al Wolfsburg.

Suso 7.5 - Il più atteso in questo cambio modulo, sembra che il 4-4-2 sia fatto apposta per lui. Pur partendo da più lontano riesce a inventarsi il cross per l'1-0 e chiudere la partita partendo dalla destra, accentrandosi e superando Audero con una splendida rete. Fa gioire San Siro dopo 10 mesi e mezzo.

Kessié 6 - Era in dubbio, recupera e offre una prova generosa anche se perde qualche pallone in fase di impostazione.

Biglia 6.5 - Sta diventando sempre più importante per questo Milan. Non è un caso che Gattuso lo ritenga realmente l'unico insostituibile. Cervello fino e ci mette la gamba quando c'è da contrastare.

Laxalt 6 - Si può dare di più, anche perché con Rodriguez dietro ha la possibilità di conservare qualche energia. (dall'89' Calhanoglu sv).

Cutrone 7.5 - La prima da titolare in questa stagione in campionato e va in gol dopo 17 minuti. Poi serve l'assist per il 2-2. Corre e rincorre gli avversari finché ne ha. Esce stremato fra gli applausi. Se tutti avessero la sua fame il Milan sarebbe da Champions. (dal 75' Castillejo sv).

Higuain 7 - Segna, dialoga che è un piacere con Cutrone, semina il panico fra i difensori bluchierchiati. Questa sera fatti, non proteste.