Le pagelle del Milan - Suso e Reina ci mettono una pezza. Male le corsie

Fonte: dall'inviato a Siviglia

Reina 6.5 - La sua porta è in costante pericolo. Non può nulla sul gol di Lo Celso ma commette una leggerezza nella ripresa regalando un pallone a Guardado che quasi costa il 2-1. Lo evita qualche minuto più avanti con un intervento decisivo su Tello.

Musacchio 6 - Soffre le offensive del Betis che spesso affonda. Ci mette qualche pezza e cresce nella ripresa, prendendosi anche la licenza di avanzare e si procura la punizione dell'1-1. Esce in barella a seguito di un brutto e fortuito scontro con Kessié. (dall'82' Romagnoli sv)

Zapata 5.5 - Troppe volte nel primo tempo i biancoverdi riescono a calciare proprio a centro area. E se Sanabria grazia, Lo Celso non perdona.

Rodriguez 6 - Dalle sue parti si soffre meno anche se nel finale anche lo svizzero soffre una volata betica.

Borini 5 - in difficoltà costante con Firpo che sfonda più volte e riesce a mettere palloni a centroarea. Uno viene finalizzato. Un po' meglio nella ripresa quando guadagna metri. Spostato a sinistra, dalla sua corsia nasce un'azione pericolosissima del Betis.

Kessié 6 - Travolto dal dominio avversario, prova qualche incursione senza successo. Meglio nella ripresa quando anche il Milan prende più coraggio.

Bakayoko 6 - Ordinato, muscolare. Corre e contrasta trovandosi a suo agio nel centrocampo a 4.

Calhanoglu 5 - Schiacciato dal centrocampo betico nel primo tempo, tocca pochi palloni e solo uno vagamente illuminante. Avanzato e spostato a sinistra va poco meglio ma non è sufficiente. Si fa male nel finale. (dall'89' Bertolacci sv).

Laxalt 5 - Distratto, perde un pallone dal quale è nata l'azione del primo gol. Resta sempre schiacciato, più come un quinto difensore che come esterno di centrocampo. (dal 76' Abate sv).

Suso 6.5 - Partita speciale per un andaluso come lui. In un ruolo inconsueto, quello ddi seconda punta. E si itrova spaesato in una squadra che giò fatica a impostare. Nella ripresa gioca più largo ed è tutto un altro spettacolo: inventa, conclude a rete e segna con una beffarda punizione.

Cutrone 5 - Per la prima volta in questa stagione come punta di riferimento, non vede palla né col 3-5-2 né col 3-4-3.