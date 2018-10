Le pagelle del Milan - Suso-Higuain, intesa perfetta. Kessie disattento

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma 6 - Ancora una volta non riesce a tenere la porta inviolata. Pellissier va a segno in una partita in cui non gli arrivano altri tiri in porta.

Abate 6 - Inizia in sordina, sbaglia tanti palloni e sembra in difficoltà contro Leris. Poi cresce alla distanza e sfiora anche il gol nella ripresa.

Musacchio 6 - Ordinaria amministrazione per l'ex centrale del Villarreal, che è sempre più un punto di riferimento nella difesa rossonera.

Zapata 6 - Chiamato a sostituire Romagnoli, il colombiano gioca un match attento e controlla bene gli attaccanti avversari.

Rodriguez 6 - In questo inizio di stagione si è fatto apprezzare in fase di spinta, oggi però svolge il compitino senza sbavature particolari. (Dall'87' Laxalt s.v.).

Kessie 5,5 - Sulla sua valutazione pesa l'errore in disimpegno che porta al gol di Pellissier. Meno lucido del solito, troppi errori anche in appoggio.

Biglia 7 - Sempre più al centro della manovra, elemento ormai fondamentale per Gattuso. È sempre al posto giusto nel momento giusto e la condizione cresce partita dopo partita. I fischi sono finalmente diventati applausi.

Bonaventura 7 - Sfiora due volte il gol nel primo tempo con i suoi classici inserimenti senza palla, poi lo trova nella ripresa grazie a una deviazione. Fondamentale. (Dal 76' Cutrone s.v.).

Suso 7,5 - Lo spagnolo sta attraversando un momento molto positivo e cresce la sua intesa con Higuain, al quale fornisce due assist solo da spingere dentro. Qualità al servizio della squadra. (Dal 90' Castillejo s.v.).

Higuain 7,5 - Altri due gol, è sempre più uomo squadra e trascinatore del Milan. L'asse con Suso è davvero letale, i due si intendono a meraviglia.

Calhanoglu 5,5 - Forse l'unica nota dolente in un pomeriggio perfetto. Il turco sembrava in crescita, ma il gol continua a mancare e questo gli toglie fiducia anche nelle giocate più elementari.