Le pagelle del Milan - Suso ispira, Calha colpisce. Piatek a secco

FIORENTINA-MILAN 0-1

(35' Calhanoglu) -

Donnarumma 6,5 - Come detto per Lafont, anche lui lascia a desiderare sullo stile in un paio di occasioni. Però è efficace. La parata migliore quella su Kessie.

Abate 6 - Terza da titolare di fila, sbaglia poco in fase difensiva. Non spinge più di tanto, ma era lecito attenderselo.

Musacchio 6 - Poche sbavature: a inizio gara Muriel pare avere intenzioni bellicose, poi si spegne e lui di fatto perde l'avversario diretto.

Romagnoli 6,5 - Festeggia le 150 gare in rossonero con una vittoria e l'ennesima prestazione da leader. Rischia la topica (più sfortunata che altro) su Vlahovic, alla fine fila tutto liscia.

Rodriguez 5,5 - Fatica quando Chiesa si aggira dalle sue parti, come al solito poche sbavature.

Kessie 5 - Gara da due volti. Abbastanza bene nel suo, ma rischia di farla grossa in un paio di episodi: autogol sfiorato e palla velenosa persa. Entrambi difficili da comprendere.

Bakayoko 6,5 - Osservato speciale, forse si carica con le critiche. Sta di fatto che fa il suo, non commette errori, giganteggia sul centrocampo praticamente nullo dei viola.

Calhanoglu 7 - Torna al gol dopo 84 giorni, contro quella che è la sua vittima preferita in assoluto. Aveva segnato a Firenze anche l'anno scorso, con un gol alla Bonaventura regala tre punti d'oro ai suoi.

Suso 6,5 - Basta che funzioni: non è esattamente il manifesto dell'imprevedibilità. Ma se sforna, col più classico dei suoi movimenti e cross, l'assist per il gol decisivo, va bene così. In ripresa. (Dall'81' Castillejo s.v.).

Piatek 5,5 - Non gli arriva un pallone neanche per sbaglio e come attenuante non è poco. Però prosegue il suo momento no e anche questo è un fatto: 507 minuti senza segnare, 366 senza tiri in porta. Si danna per la squadra e prova a costruirsi da solo occasioni. Non va. (Dal 74' Cutrone 6 - Ridotto a giocare scampoli di partita, in 16 minuti sfiora la rete più di quanto non faccia Piatek nel resto della gara).

Borini 6 - Fisicamente è in forma, infortunio finale a parte. Molto attento nei ripiegamenti, ivi compreso un gran salvataggio su Mirallas nel primo tempo. Quando può, scappa a Laurini. (Dall'88' Laxalt s.v.).