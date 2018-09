Le pagelle del Milan - Suso strepitoso, Calhanoglu rialza la testa

Sassuolo-Milan 1-4

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 6.5 - Strepitoso su Di Francesco, sorpreso da Djuricic. Nel complesso più che sufficiente.

Abate 7 - - Una chiusura da campione su Di Francesco vale un gol. E in generale prova attenta. (dal 90' Calabria sv).

Musacchio 6 - Tiene in gioco Di Francesco sullo 0-0 rischiando di mandarlo in gol. Donnarumma ci mette una pezza, lui prosegue con una partita ordinata.

Romagnoli 6 - Rispetto a Empoli meno chiusure spettacolari ma soprattutto niente scivoloni.

Rodriguez 6 - Un Sassuolo come sempre a trazione anteriore lo porta a spingere poco. Contiene ad ogni modo bene Berardi.

Kessie 7 - Ha la palla del vantaggio, la spreca risultando troppo molle nella conclusione. Si fa perdonare con una rete che mostra tutto il suo repertorio: grinta, forza fisica, abilità negli inserimenti e fiuto del gol.

Biglia 6.5 - Rischia grosso con un contatto in area con Di Francesco. Per il resto ordinato e generoso nei ripiegamenti.

Bonaventura 5.5 - Rischia la frittata regalando un pallone a Boateng che poteva costare carissimo. Spreca anche una palla gol.

Suso 7.5 - Pronti, via e centra una traversa. Nella ripresa segna a modo suo: parabola di sinistro all'incrocio. Tutto questo alla presenza numero 100 in Serie A, rompendo un digiuno di 1.728 minuti. Serve un assist sprecato da Bonaventura e infine trova la doppietta a fil di sirena. Il Milan ha bisogno di lui, lui ha bisogno di più serate come questa.

Castillejo 6.5 - Si vede poco nel primo tempo, facendo lavoro sporco ma utile, come portarsi via i difensori in occasione del gol di Kessié. Alla prima palla però fa un gran gol. (dal 71' Cutrone sv).

Calhanoglu 7 - Quasi manda in gol Musacchio (l'argentino è fermato dal fuorigioco). Illumina con un'apertura deliziosa per Kessié, infine trova l'assist vincente finalizzato da Castillejo. Rialza la testa dopo un paio di partite sottotono. (dal 77' Laxalt sv).