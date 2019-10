Le pagelle del Milan - Theo predica nel deserto. Suso non pervenuto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Donnarumma 6,5 - Evita un passivo peggiore sbarrando la strada agli avversari in tre occasioni. Non può nulla sulle conclusioni di Dzeko e Zaniolo.

Conti 5 - Comincia discretamente la sfida, poi alla prima difficoltà va in tilt e regala diverse occasioni agli avversari. Deve ritrovarsi. (Dal 52' Calabria 5 - Ingresso positivo, firma subito l'assist vincente per Hernandez. Pochi minuto dopo, però, regala una palla a Dzeko e dà il là al 2-1 giallorosso).

Musacchio 5,5 - In costante affanno su Dzeko, che gli prende costantemente il tempo e lo costringe più volte al fallo.

Romagnoli 6 - L'unico di tutta la difesa rossonera a salvarsi. Ci mette una pezza in più di una circostanza, non commette errori vistosi come i compagni di squadra.

Hernandez 7 - Una furia sulla corsia mancina. Quando parte è imprendibile, segna ancora: Maldini ci ha visto giusto, ma non può bastare solo lui per risollevare il Milan.

Paquetà 5 - Buon approccio, prova a rendersi pericoloso con gli inserimenti senza palla. Col passare dei minuti però non riesce a essere determinante e sbaglia troppo. (Dal 63' Piatek 6 - Prova a mettersi al servizio della squadra. Offre un buon assist a Calhanoglu nel finale).

Biglia 5 - Le sfide con la Roma sono sempre particolari per l'argentino, che forse sente troppo la partita e commette molti errori. Prestazione insufficiente. (Dal 72' Bennacer 5,5 - Qualche buona geometria ma anche un paio di distrazioni che potevano risultare fatali).

Kessie 5 - Due errori da penna rossa nel primo tempo: perde una palla all'interno della propria area di rigore e permette a Dzeko di svettare indisturbato e sbloccare la sfida. Tiene botta contro gli avversari ma deve essere più concentrato.

Suso 5 - Impalpabile, evanescente. I compagni provano a cercarlo, ma rallenta sempre l'azione e non crea mai pericoli alla difesa avversaria.

Leao 5 - Passo indietro rispetto alle precedenti uscite. Ha una buona occasione nel primo tempo, ma Pau Lopez lo ipnotizza. Nella ripresa si perde in qualche dribbling di troppo.

Calhanoglu 6 - Uno dei più ispirati, sicuramente tra quelli che meritano la sufficienza. Nel finale ci prova due volte senza fortuna.