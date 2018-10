Le pagelle del Milan - Unici guizzi di Suso, Higuain bloccato

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donnarumma 5.5- Non incolpevole sul gol di Icardi. Che gli costa oltre al derby l'ennesimo clean sheet: quattordici gare consecutive in campionato dove subisce almeno una rete. Un dato che deve far riflettere.

Calabria 6.5 - Sprinta, crossa e chiude gli spazi alle offensive nerazzurre. Prova più che positiva.

Musacchio 5.5 - Perde Icardi in occasione del gol decisivo. E tanto basta per bollare la sua prova insufficiente, nonostante il resto della partita sia stato molto buono.

Romagnoli 6.5- Un paio di chiusure notevoli. Prestazione sicura.

Rodriguez 6 - Spinge spesso, aiuta il centrocampo nel giro palla, ma è meno efficiente di Calabria nel complesso.

Kessié 6 - Un buon lavoro di rottura, soffre però il dominio nerazzurro che gli impedisce quasi di avanzare nell'area avversaria. (dall'84' Bakayoko sv)

Biglia 6 - Geometrie e grinta, anche troppa. Al punto da mettere ko Nainggolan.

Bonaventura 5 - Un colpo di testa alto, poi nient'altro.

Suso 6 - L'unico che crea dei pericoli. Ci prova all'inizio e per un pelo la palla non entra. Anche nella ripresa suona la carica, ma è quasi a predicare nel deserto.

Higuain 5 - Tanto lavoro di sacrificio ma se sei il numero 9 e il giocatore per il quale si fa maggior affidamento per il derby non puoi chiudere una partita senza mai tirare in porta.

Calhanoglu 5 - Continua il suo periodo fatto più di ombre che luci. Ci eravamo illusi di averlo recuperato dopo l'ottima prova contro l'Olympiacos. Stasera non lo si vede mai. (dal 74' Cutrone sv).