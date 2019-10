Le pagelle del Napoli - Allan il migliore. Lozano non incide mai

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Torino-Napoli

Meret 6,5 - Ottimo intervento all'ultimo minuto del primo tempo su Ansaldi. Per il resto non viene praticamente mai impensierito ma dà sempre l'impressione di essere una sicurezza per tutto il reparto.

Di Lorenzo 6,5 - Spinge tantissimo nel primo tempo e anche in fase di copertura è sempre attento. Prova ad attaccare anche nella ripresa e fornisce un grande cross a Llorente ma lo spagnolo non sfrutta l'occasione.

Manolas 6 - Attento in fase di copertura, insieme al suo compagno di reparto riesce a tenere a bada sia Belotti che Verdi. Altra gara senza subire gol e il merito è anche della sua prestazione.

Luperto 6 - Buona prova per il centrale azzurro che non va mai in affanno e che risulta sempre attento e preciso in copertura. Belotti non è un cliente semplice ma non lo soffre quasi mai.

Hysaj 6 - La sua gara dura soltanto 33'. Esce per infortunio dopo aver battuto la testa sul terreno di gioco sbilanciato da Ansaldi. (Dal 33' Ghoulam 6 - Si limita a fare il compitino. Da uno come lui ci si aspetta qualcosa di più).

Fabian Ruiz 6,5 - Non arriva sul cross di Insigne al 24' che poteva sbloccare il risultato. Prova un po' più degli altri a cercare la giocata in una gara bloccata e dove le due squadre non hanno messo in campo tanto coraggio.

Allan 7 - La diga del centrocampo del Napoli. In fase difensiva è davvero insuperabile e nel finale è decisivo nello stoppare Ola Aina che stava partendo in contropiede. Ancelotti non può mai fare a meno di lui.

Zielinski 5,5 - Prestazione opaca per il polacco che non incide mai in attacco. Cambia spesso posizione ma non riesce a rendersi pericoloso. Serve qualcosa in più.

Insigne 5,5 - La settimana che si conclude oggi non è stata semplice per il capitano azzurro e in campo non è riuscito a prendersi una rivincita dopo l'esclusione in Champions League. Nel primo tempo ci prova e per poco non regala un super assist a Fabian Ruiz. (Dal 67' Llorente 5,5 - Fallisce un gol di testa su cross di Di Lorenzo una manciata di secondi dopo il suo ingresso in campo. Padrone nel gioco aereo ma non impensierisce Sirigu).

Mertens 5,5 - Non riesce a trovare il gol e non è il solito Mertens che inventa e crea. Nessuna occasione limpida e piano piano sparisce dal campo. Negli ultimi minuti non si vede mai.

Lozano 5 - Impalpabile per tutta la partita, anche in un ruolo, quello di esterno destro, che in teoria dovrebbe aiutarlo. Serata negativa per il messicano, ancora lontano dalla forma migliore. Prende anche il cartellino giallo nel primo tempo. (Dal 61' Callejon 5,5 - Entra ma non riesce a cambiare la partita. Prova a cercare Llorente e a sfruttare le qualità aeree del centravanti ma oggi il Napoli non era in giornata).