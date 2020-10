Le pagelle del Napoli - Bakayoko una diga, Osimhen fa il quattrocentista

NAPOLI-ATALANTA 4-1

Ospina 6,5 - Ha poco lavoro nel primo tempo, a parte un fendente di Toloi. Nel secondo si inginocchia intelligentemente su Gomez, con i piedi non ha quasi mai problemi.

Di Lorenzo 6,5 - Ottimo il cross per il primo gol, con Sportiello che può solo deviarlo visto la velocità che prende.

Manolas 6,5 - Inizia la partita e fa capire qual è l'andazzo a Zapata con un calcione. Poi non ne ha più bisogno, visto che il colombiano non si accende.

Kouibaly 7 - Solido, forte, fisicamente al top. Difficile saltarlo normalmente, oggi sembra quasi una montagna da scalare.

Hysaj 6,5 - È il primo a cercare la giocata, ma viene murato da De Roon. Gioca comunque una ottima partita, intelligente, senza subire Ilicic.

Bakayoko 7 - In mezzo al campo è l'equilibratore, sbaglia pochissimo e fa da schermo, lasciando Ruiz a giostrare liberamente (dal 75' Malcuit s.v.).

Ruiz 6,5 - Deve occuparsi solamente di cucire il gioco, lo fa brillantemente. Non deve nemmeno prendersi la briga di andare in attacco, ha già quattro compagni offensivi (dall'83' Demme s.v.).

Politano 7,5 - Difficile da capire quali siano le condizioni odierne di Gosens, ma lui lo scherza per praticamente tutto il primo tempo. Gol pazzesco dalla distanza (dal 60' Ghoulam s.v.).

Mertens 6,5 - Nuovo ruolo (o quasi) e ottime giocate, come spesso gli capita. È il meno intraprendente dei quattro quando c'è da calciare, ma gli altri si prendono la scena (dal 75' Lobotka s.v.).

Lozano 7,5 - Straordinario sul secondo gol, anche fortunato nel primo. In quattro minuti ribalta la storia della partita.

Osimhen 7,5 - Scatta come un quattrocentista, fa giocare la squadra come una boa. Rischia di essere un acquisto favoloso, perché è dai tempi di Cavani che non si vede un attaccante così forte in campo aperto (dall'83' Petagna s.v.).