Le pagelle del Napoli - Bene Koulibaly e Zielinski. Attacco senza idee

Ospina 6 - Pochi pericoli, quando non può intervenire i compagni di squadra si sostituiscono al colombiano e salvano la sua porta.

Di Lorenzo 5,5 - Un discreto primo tempo, poi una difesa sempre in affanno. Pajac e Agudelo fanno il bello e il cattivo tempo e arrivano troppo facilmente sul fondo.

Maksimovic 6 - Ordinato e preciso, sbroglia un paio di situazioni complicate e prova a rendersi pericoloso nell'area avversaria.

Koulibaly 6,5 - Come al solito si prende qualche licenza di troppo, ma quella stasera firma una delle migliori prestazioni stagionali. Miracoloso il suo intervento in scivolata a negare la gioia del gol a Pinamonti.

Hysaj 6,5 - Di nuovo titolare, il terzino albanese dimostra come al solito di essere affidabile, soprattutto in fase difensiva. Decisivo un salvataggio su Pinamonti nella ripresa. (Dall'84' Luperto s.v.).

Callejon 5,5 - Uno dei più attivi dell'attacco del Napoli. Prova più volte a inserirsi nell'area avversaria senza però riuscire a rendersi pericoloso. In fase difensiva non aiuta molto Di Lorenzo, soprattutto nella ripresa. (Dal 60' Llorente 5,5 - Troppo lento nelle ripartenze, non riesce a far valere peso e centimetri in area di rigore nel forcing finale, anche perché poco servito).

Fabian Ruiz 5 - La brutta copia del giocatore sontuoso ammirato fino a qualche settimana fa. Il Napoli non cambia marcia anche perché manca fosforo a centrocampo.

Zielinski 6,5 - Una delle migliori partite stagionali del polacco, sempre nel vivo della manovra e pericoloso con le conclusioni dalla distanza.

Insigne 5,5 - Pronti-via, trova subito il gol, ma Calvarese annulla per fuorigioco di Lozano. Poi si spegne e non dà mai l'impressione di poter incidere. Tra i più fischiati, anche al momento del cambio. (Dal 66' Elmas 6 - Esce alla distanza e nel finale va a un passo dalla rete. Radu compie un grandissimo intervento).

Mertens 5,5 - Svaria lungo tutto il fronte offensivo e prova a rendersi pericoloso, ma non ha mai l'occasione per incidere.

Lozano 5 - Serata molto negativa per il messicano. Sbaglia tanto, è poco lucido e reattivo. Sembra un pesce fuor d'acqua, ma Ancelotti lo tiene in campo fino alla fine.