Le pagelle del Napoli - Centrocampisti in affanno e l'attacco non c'è

Risultato finale: Napoli-Arsenal 0-1

Meret 6 - Sul gol che sblocca la partita si lascia sorprendere dalla parabola disegnata da Lacazette. Si riscatta nella ripresa, con un intervento clamoroso su Aubameyang. Ma ormai è troppo tardi.

Maksimovic 5.5 - Da terzino bloccato non demerita, ma anche da lui ci si aspettava di più. Nella gara più attesa della stagione, tutto il Napoli è venuto meno. Maksimovic compreso. Dal 46esimo Mertens 5.5 - Ancelotti lo getta nella mischia a inizio ripresa per giocarsi il tutto per tutto. Ma nel secondo tempo il Napoli non prova mai seriamente a ribaltare il punteggio.

Chiriches 5.5 - Troppo falloso. Va in difficoltà quando l'Arsenal fa girare il pallone con precisione e rapidità.

Koulibaly 6.5 - Il migliore del Napoli, forse l'unico a crederci. Da un suo recupero a da un suo passaggio è nata l'occasione più clamorosa della partita per i padroni di casa, quella sciupata da Callejon.

Ghoulam 5.5 - Un'altra prestazione, l'ennesima, a certificare che il terzino pre-infortunio è molto diverso da quello visto in queste ultime settimane. Dal 71esimo Mario Rui s.v.

Callejon 5 - Sui suoi piedi l'occasione per dare alla partita tutt'altro sapore. La fallisce clamorosamente.

Allan 5.5 - Fa quello che può, ma viene surclassato dalla maggiore tecnica dei centrocampisti avversari. Come all'andata.

Fabian Ruiz 5 - Troppo lento, compassato, per fare la differenza. Non riesce a vestire i panni di trascinatore in una delle serate chiave della stagione.

Zielinski 5.5 - Qualche sprazzo e nulla più. Un paio di spunti isolati nell'arco dei 90 minuti che non possono fare la differenza.

Milik 5 - Come Callejon, anche lui nel primo tempo ha una buona occasione per sbloccare il match, ma non centra lo specchio della porta.

Insigne 5 - Chi l'ha visto? Doveva essere la sua serata, invece è uscito dopo l'ora di gioco tra fischi e applausi. Dal Younes 6 - E' entrato quando la partita non aveva più nulla da dire.