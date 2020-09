Le pagelle del Napoli - Decisivo l'ingresso di Osimhen. Lozano tra i migliori, difesa impeccabile

vedi letture

Parma-Napoli 0-2

Ospina 6 - Più della prestazione in sé, senza particolari sussulti, la vera notizia è la sua presenza dal primo minuto anche nella prima gara di questa stagione. Ancora panchina per Meret, che sperava in un cambio di gerarchia con l'inizio del nuovo campionato.

Di Lorenzo 6.5 - Sempre ben piazzato in fase difensiva, attacca quando c'è da attaccare aiutando sempre Lozano in sovrapposizione.

Manolas 6 - Troppo immobili gli attaccanti del Parma per metterlo in difficoltà.

Koulibaly 6.5 - Tra i migliori, ed è certamente una notizia perché lo scorso anno non è capitato spesso. E perché, soprattutto, il suo nome è da settimane al centro di trattative di mercato. Ma lui ha dimostrato di non farsi distrarre.

Hysaj 6 - Rispetto a Di Lorenzo spinge meno: non una buona notizia per Insigne, che si trova sempre uno contro due. In fase difensiva non commette errori.

Fabian Ruiz 6 - Troppo leggero, superficiale, quando c'è da fare la differenza. Segnale di una condizione fisica ancora approssimativa, che lo spagnolo dovrà migliorare col passare delle settimane. Dall'83esimo Elmas s.v.

Demme 6 - Ordinario, troppo ordinario. Impeccabile in fase difensiva ma da lui ci si aspetta di più anche in fase di costruzione. Dal 62esimo -Osimhen 7.5 - Se il buongiorno si vede dal mattino il Napoli può sorridere. Il suo ingresso, con cambio di modulo annesso, ha messo le ali alla squadra di Gattuso.

Zielinski 6 - Sempre sul pezzo, anche se mai in grado di fare la differenza. Da apprezzare però la sua attitudine al sacrificio, non sempre scontata. Dall'88esimo Lobotka s.v.

Lozano 7.5 - Già nel primo tempo, quando le due squadre non hanno costruito occasioni, il messicano aveva lanciato buoni segnali: non più un solista, ma un calciatore che si muoveva con la squadra. Impressioni confermate dalla mezz'ora finale: su entrambi i gol del Napoli c'è il suo zampino. Dall'84esimo Politano s.v.

Mertens 7 - Meglio, molto meglio quando può agire alle spalle di Osimhen. E non a caso il suo gol arriva una manciata di minuti dopo l'ingresso del nigeriano. Dall'89esimo Petagna s.v.

Insigne 7 - Nella prima ora di gioco si trova sempre uno contro due. Poi col passaggio al 4-2-3-1 può giocare 15 metri più avanti e si scatena: un gol, un palo e tante giocate sopraffine.

Gennaro Gattuso 7 - Parte ripartendo dalle certezze. Ma non tarda il cambio decisivo e il cambio di modulo: con Osimhen e col 4-2-3-1 s'è visto ben altro Napoli.