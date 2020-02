Le pagelle del Napoli - Demme risolutore, Milik cecchino

© foto di www.imagephotoagency.it

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4 - 3' Milikm 16' Elmas, 26' Quagliarella, 73' Gabbiadini rig., 83' Demme, 98' Mertens.

Meret 6 - Sulle conclusioni di Quagliarella e Gabbiadini ci arriva anche, ma la loro potenza e precisione sono assolute.

Hysaj 5.5 - Accompagna l'azione offensiva ma suo malgrado riapre la partita scivolando in occasione del gol di Quagliarella.

Manolas 5.5 - Ramirez gli fa la chilena sotto gli occhi, segnando anche. Il VAR lo grazia, ma poi lo punisce per il contatto da rigore su Quagliarella. Peccato perché la sua partita è fatta anche di interventi importanti.

Di Lorenzo 6 - Prestazione incoraggiante in un ruolo non suo e nonostante due attaccanti di tutto rispetto. Spizza per Elmas in occasione dello 0-2.

Mario Rui 6 - Dal suo piede nasce l'azione dello 0-2 e si distingue anche per qualche buona chiusura, ma quando la Samp spinge son dolori. Gabbiadini lo surclassa in occasione del 2-2 poi annullato.

Elmas 6.5 - Qualità e personalità, quelle le aveva fatte vedere già nelle precedenti partite. Stasera dimostra anche senso del gol facendosi trovare al posto giusto su azione da corner. (Dal 79' Politano sv).

Lobotka 6 - Esordio da titolare per lo slovacco che gioca semplice, ma senza sbagliare un appoggio. Meno bene in fase d'interdizione. (Dal 61' Demme 7 - Meno male che era influenzato. Entra e con una conclusione di prima intenzione decide la partita)

Zielinski 6.5 - Crossa al bacio per Milik ad aprire la partita. Corsa e qualità e ancora una volta si fa trovare pronto quando c'è da concludere in porta, anche se stavolta il fuorigioco gli nega la gioia del gol.

Callejon 6 - Partita di sacrificio che va a discapito della sua pericolosità. Parte bene, quasi manda in gol Milik sul finire del primo tempo. Meno attivo nella ripresa. (Dal 72' Mertens 6.5 - Mette il punto esclamativo sulla partita con un pallonetto dalla distanza. Il record di Hamsik è a soli due punti).

Milik 7 - Un cecchino, segna ancora una volta alla prima conclusione in porta e sfiora il bis su azione fotocopia. Le palle alte sono sue, la sua fisicità è fondamentale.

Insigne 6.5 - Corre tanto, rincorre gli avversari ma riesce anche a inventare e sfiorare il gol con le sue qualità balistiche. Ci mette un po' del suo nell'azione del 2-3 di Demme.