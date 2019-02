Le pagelle del Napoli - Dio perdona, Milik no. Show di Zielinski

Risultato finale: Parma 0, Napoli 4.

Meret 6,5 - Prima parata, non semplice, all'ora di gioco: è attentissimo.

Malcuit 5 - Ingenuissimo il fallo che manderebbe Inglese dal dischetto. Il VAR lo salva, l'errore però rimane.

Maksimovic 5,5 - Perde banalmente palla davanti all'area, ma Inglese spreca. Poi esce per infortunio. Dal 46' Luperto 6,5 - Per Di Biagio e Mancini forse è lui l'unica vera

Koulibaly 6,5 - Gara senza grossi acuti, la pericolosità del Parma non abbisogna del suo surplus di classe. Impressionante l'eleganza con cui esce dalla difesa palla al piede.

Hysaj 6,5 - Difende con ordine, attacca con continuità: perfetto l'assist per Zielinski, nella ripresa si limita a contenere gli sparuti attacchi ducali.

Zielinski 7 - Fa il bello e il cattivo tempo a sinistra: crossa, tira, segna. Il Parma lo aiuta ma lui è in serata di grazia. Dal 75' Verdi 6,5 - Ingressi di questo tipo sono l'arma migliore per far cambiare le gerarchie: assist al bacio a 4-0.

Allan 6 - Rischia grosso con uno scivolone in area che fa franare Biabiany. Per il resto, gara da ordinaria amministrazione.

Fabian Ruiz 6 - Velocizza la manovra al massimo e gioca costantemente in orizzontale. Ancelotti lo riprende nella ripresa, quando il ritmo del Napoli cala improvvisamente.

Callejon 6,5 - Manda in porta Milik con una giocata di altissimo livello, che neanche il compagno capisce. Partecipa alla spettacolare azione del 4-0 e tanto basta.

Mertens 6 - Inizia fortissimo, mettendo in crisi totale la difesa del Parma, ma sparisce improvvisamente dalla gara, troppo presto.

Milik 7,5 - Una volpe nello sfruttare la posizione della barriera sul calcio di punizione del 2-0. Poi una brutta gomitata ai danni di Gagliolo, l'arbitro però lo grazia, e il gol del meritato 3-0.

Poker azzurro a Parma, in stagione fanno 7