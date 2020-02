vedi letture

Le pagelle del Napoli - Fabian, che golazo. Maksimovic annulla Lukaku

Ospina 6,5 - Prestazione attenta e senza sbavature, convincente anche quando chiamato in causa dai compagni in alleggerimento. Mezzo voto in più per la reattività nella chiusura all'ultimo secondo di gara su D'Ambrosio.

Di Lorenzo 6 - Prestazione leggermente meno convincente del solito. Ha il merito di mettere lo zampino sul gol di Fabian, ma sbaglia diversi appoggi e a metà ripresa si fa saltare con troppa facilità da Lautaro sulla fascia.

Manolas 6,5 - Torna titolare dopo l'esclusione in campionato e lo fa a modo suo, con qualità e cattiveria agonistica. Attento e pulito nelle chiusure contro due clienti ostici come Lautaro e Lukaku.

Maksimovic 7 - Riuscire a non far segnare l'Inter, di questi tempi, è impresa ardua. Il Napoli ci riesce anche e soprattutto grazie alla grande prestazione del centrale ex Torino, bravo nei posizionamenti e nelle chiusure (di testa, di corpo e di piede) nonostante un paio di sbavature iniziali.

Mario Rui 5,5 - Qualche passaggio, e un calcio d'angolo, decisamente sballato. Cresce alla distanza, anche se negli ultimi minuti di gara va in difficoltà prima su Lukaku e poi su D'Ambrosio.

Fabian 7 - Timido e fuori dal gioco azzurro nel primo tempo. Gattuso se ne accorge e lo catechizza, chiedendogli di più dal punto di vista della presenza in campo. Lo spagnolo ascolta e nella ripresa tira fuori dal cilindro un golazo che vale il successo a San Siro.

Demme 5,5 - Si piazza nel mezzo del centrocampo azzurro e lavora una gran quantità di palloni. Non tutti con la dovuta precisione, ma è propositivo e integrato nel gioco. La precisione cala ulteriormente nella ripresa e i tanti passaggi sbagliati incidono sul suo voto finale.

Zielinski 6 - Corre e lotta, nel primo tempo è indubbiamente il più pericoloso con quella conclusione ravvicinata ben controllata da Padelli. Nella ripresa è prezioso sulle seconde palle e in fase di interdizione (dall'83' Allan sv).

Callejon 6 - Al solito corre a tutta fascia. Nel primo tempo subisce un brutto colpo alla spalla, stringe i denti e porta comunque a casa una buona prestazione, anche dal punto di vista difensivo (dal 78' Politano sv).

Mertens 5,5 - Tanto lavoro al servizio della squadra, decisamente poche le occasioni pericolose. Si fa notare solo allo scadere del primo tempo con il filtrante per l'inserimento di Zielinski (dal 73' Milik 6 - Aiuta nel finale, sul forcing dell'Inter proiettata in avanti. Occasioni da gol poche, ma come detto dà una mano).

Elmas 6 - Pimpante e propositivo, nel ruolo di esterno alto a sinistra del 4-3-3. Fa ammonire subito Skriniar e con i suoi affondi crea spesso grattacapi alla retroguardia azzurra. Cala vistosamente nella ripresa.

Gennaro Gattuso 6,5 - Per il gioco magari ci sarà tempo. Ma il risultato di San Siro è indicativo del lavoro che sta facendo il tecnico azzurro. Il suo Napoli gioca con consapevolezza della situazione, senza strafare, con equilibrio e quadratura. E come detto porta a casa un risultato fondamentale in vista del ritorno al San Paolo del 5 marzo.