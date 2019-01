Le pagelle del Napoli - Fabian, che personalità. Milik non si ferma più

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Lazio 2-1

Meret 6.5 - Prestazione positiva. Nel primo tempo, si oppone con prontezza di riflessi a un colpo di testa di Milinkovic e anche nella ripresa si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. Non ha colpe sul gol di Immobile.

Malcuit 6 - Spina nel fianco per la difesa biancoceleste quando è il Napoli ad attaccare, anello debole della difesa partenopea quando sono gli ospiti a condurre. Nella ripresa con Correa in campo va in difficoltà.

Raul Albiol 6 - Sul gol della Lazio non riesce a contrastare Immobile nell'uno contro uno, l'unico errore in una partita sostanzialmente positiva.

Maksimovic 6.5 - Il migliore della retroguardia partenopea, sostituisce Koulibaly nel migliore dei modi.

Mario Rui 6.5 - Buona gara in fase di spinta, aiuta Zielinski con regolarità e fa il suo nonostante un paio di controlli semplici errati.

Callejon 7 - Finalmente il gol, il primo in questa stagione contro la sua vittima preferita. Il primo timbro non è però arrivato per caso: si sblocca in una partita in cui ha cerca il fondo con più continuità. Dall'88esimo Hysaj s.v.

Diawara 6 - Prestazione da ordinaria amministrazione, segue Fabian Ruiz e non commette errori. Dal 72esimo Verdi 6 - Entra bene in partita, Ancelotti lo inserisce per dare più imprevedibilità alle ripartenze dopo l'espulsione di Acerbi.

Fabian Ruiz 7.5 - E' il miglior regista di questo Napoli? La domanda è legittima dopo la prestazione di stasera: Ancelotti è stato costretto a schierarlo in quella zona di campo a causa delle assenze di Allan e Hamsik e lo spagnolo ha risposto con una prestazione di grande intelligenza.

Zielinski 6.5 - Buona prestazione del polacco, che a differenza di altre volte non s'è concesso pause dal match. Partendo dalla sinistra ha mostrato buona sintonia con i compagni: meno giocate individuali e più azioni funzionali allo sviluppo della manovra.

Mertens 6.5 - Pur in una serata in cui non ruba la scena fornisce una prestazione positiva. Da una sua imbeccata nasce il gol che sblocca la partita. Dall'82esimo Ounas s.v.

Milik 7.5 - Nel primo tempo è una furia: due pali e uno splendido calcio piazzato per griffare il suo undicesimo gol in questa Serie A. Sempre più protagonista in questo Napoli il centravanti polacco, ormai tra gli insostituibili di Ancelotti.