Le pagelle del Napoli - Fabian decisivo senza segnare. Elmas e Lobotka rispondono presente

Meret 6,5 - Praticamente inoperoso nel primo tempo, è incolpevole sul gol di Petagna. Si sveglia dal letargo al 10' della seconda frazione di gioco, sventando un bel tiro di Valoti dalla distanza. Risponde presente.

Hysaj 5,5 - Si fa superare nell'azione orchestrata da Fares e Reca che porta al momentaneo pareggio di Petagna. Preferito a Di Lorenzo, si vede poco anche in avanti. Meglio nella ripresa.

Maksimovic 6.5 - Continua il suo ottimo momento di forma, fa sportellate con gli arieti della SPAL senza commettere particolari errori. Uno degli uomini in più dell'ultimo Napoli di Gattuso.

Koulibaly 6 - Un interevento quasi decisivo nella prima frazione di gioco, mette in mostra un netto migliormento di forma. Se la SPAL si rende pericolosa col contagocce, è anche merito suo (Dall'80' Manolas sv).

Mario Rui 6 - Non è preciso come in altre occasioni, ma non compie sbavature in copertura, per una serata tutto sommato tranquilla (Dall'80' Ghoulam sv).

Fabian Ruiz 7,5 - Il folletto spagnolo torna decisivo. Sempre presente in fase di possesso palla, sforna diversi assist al bacio, tra cui quello del vantaggio iniziale di Mertens e del gol di Younes. Partita totale e palma di miglire in campo.

Lobotka 6,5 - Partita diligente, senza strafare. In pratica, quello che gli ha chiesto Gattuso. Ordinato nei passaggi, non sbaglia una palla. Lascia gli assist da gol al compagno Fabian.

Elmas 6,5 - Tanto fumo... e un po' di arrosto. Il ragazzino scelto da Gattuso per partire dall'inizio, si rende pericoloso con un paio di tiri dalla distanza. Cala nella ripresa, pur mantenendo l'energia per alcuni strappi tra centrocampo e attacco. Dimostra anche di avere un ottimo piede col tocco sotto che manda Callejon in gol.

Callejon 6.5 - Il giocatore più chiacchierato fuori dal campo, è uno dei migliori del San Paolo. Solito menù di strappi e incursioni, con l'aggiunta del fondamentale gol che permette al Napoli di chiudere il primo tempo in vantaggio (Dal 75' Younes 6,5 - Entra, segna subito, sfiora un altro gol. Impatto clamoroso nella serata del suo primo gol stagionale).

Mertens 7 - Sempre il solito Mertens. Pochi minuti ed entra subito nel tabellino del match, mettendo in discesa la partita in favore del Napoli. Oltre al gol, mette in costante apprensione la difesa di Di Biagio (Dal 64' Milik 6- Mezzora precisa in cui si occupa più che altro di tenere alto il pallone, in assenza di chiare occasioni da gol).

Insigne 6 - Il VAR gli annulla il gol nel finale di primo tempo. La migliore occasione in cui si rende protagonista al San Paolo. Gioca tanti palloni, aiuta tanto la squadra e Gattuso lo preserva nella fase finale (Dal 65' Lozano 6,5 - Dopo il gol di Verona, entra bene anche al San Paolo con un paio di occasioni che sfiorano il gol).

Gattuso 6,5 - Il Napoli vince la quinta partita consecutiva in campionato e va a -3 dalla Roma, attualmente quinta in classifica. La panchina rende, i titolari giocano e segnano. Inevitabile rendere omaggio alla mano dell'allenatore che è sempre più evidente.