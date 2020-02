vedi letture

Le pagelle del Napoli - Fabian Ruiz è tornato, Insigne capitano vero. Manolas da rivedere

Brescia-Napoli 1-2 (27' Chancellor, 50' rig. Insigne, 54' Fabian Ruiz)

Ospina 6 - Sorpreso sul primo palo sull’1-0, si limita a svolgere compiti di ordinaria amministrazione nel resto del match. Non incide, né in positivo né in negativo.

Di Lorenzo 6,5 - Discreto lavoro in entrambe le fasi sulla fascia destra, ha anche il merito di servire a Fabian il pallone che poi lo stesso spagnolo infila al sette col gol partita.

Manolas 5,5 - Sovrastato e anticipato da Chancellor in occasione del vantaggio locale: un errore di lettura che pesa non poco sulla sua prestazione.

Maksimovic 6 - Attento e pulito nelle chiusure, prova senza macchie in mezzo alla difesa. Chiude col 97% di precisione, nonostante i tanti palloni gestiti in uscita (114).

Mario Rui 6 - Un po’ troppo timido in avvio, poi si scioglie e prende progressivamente campo sull'out di sinistra degli azzurri. Tra i più presenti e cercati, si fa notare anche per una chiusura decisiva.

Fabian Ruiz 7,5 - Quando Chancellor stacca in area per l'1-0, l'ex Betis si divide le responsabilità con Manolas. Poi, nella ripresa sale in cattedra e fa dimenticare tutto: prima col golazo che vale il 2-1 e poi con un altro sinistro a giro da fuori area che chiama Joronen all'intervento in tuffo. In Spagna direbbero: "Fabianazo".

Demme 5,5 - Prova incolore, nel centrocampo del Napoli stasera brilla solo la stella di Fabian (Dall’86’ Allan s.v.).

Elmas 5,5 - Gattuso lo conferma dal 1’ in mediana, ma stavolta il giovane centrocampista macedone non riesce a trovare il bandolo della matassa (Dal 76’ Zielinski 6 - Un quarto d'ora più recupero abbastanza efficace, in cui il polacco si limita a giocare semplice per far respirare i suoi nell'assedio avversario).

Politano 5,5 - Quinta presenza con gli azzurri, la seconda da titolare, ma di lui si ricordano solo un paio di dribbling velenosi nel finale. Ci sta, è arrivato a gennaio e il suo processo di inserimento non è ancora completato.

Mertens 6 - Colpisce una traversa da posizione impossibile dopo appena due minuti, ma spreca una grande occasione davanti a Joronen sempre nel primo tempo. Troverebbe il gol del 3-1, se Orsato non annullasse tutto – giustamente – per posizione di fuorigioco (Dal 66’ Milik 5,5 - Impalpabile. Entra in campo per regalare centimetri al Napoli, ma finisce per toccare pochissimi palloni senza riuscire a tenere alta la squadra nel momento clou).

Insigne 7 - Nel primo tempo ha tantissimo spazio ma non riesce a pungere, poi però è bravo e lucido nel trasformare con massima freddezza il rigore del pari. Capitano e trascinatore, non molla mai con un carattere da leader.

Gennaro Gattuso 7 - Un po' di turn-over e un po' di paura visto il primo tempo chiuso in svantaggio, ma il suo Napoli rientra nella ripresa con la famosa cazzimma targata De Laurentiis e ribalta l'incontro in appena nove minuti. Intelligente nel rilanciare Fabian dopo un momento di appannamento, trova la sua terza vittoria consecutiva (tra campionato e Coppa Italia), torna a riveder l'Europa (sesto in classifica) e si presenta al big match di Champions col Barcellona con la giusta dose di entusiasmo.