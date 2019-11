Le pagelle del Napoli - Finalmente Lozano. Altro errore di Koulibaly

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Napoli-Red Bull Salisburgo 1-1

Meret 6 - Non particolarmente impegnato in una serata in cui è stato il Napoli a costruire quasi tutte le palle gol. Nulla ha potuto sul rigore ben calciato da Haaland.

Di Lorenzo 6.5 - Il pressing del Salisburgo lo costringe a preoccuparsi quasi esclusivamente della fase difensiva, che cura senza particolari errori. Più spregiudicato nella ripresa.

Maksimovic 6.5 - Più preciso di Koulibaly. Si limita all'essenziale, senza l'obiettivo di voler essere protagonista a tutti i costi. E porta a casa una prestazione senza particolari sbavature.

Koulibaly 5 - La solita storia, un'altra prestazione negativa. Un altro errore che fa la differenza: dopo dieci minuti, stende in area Hwang e permette ad Haaland di sbloccare il match del San Paolo dal dischetto.

Mario Rui 5.5 - Spinge meno del solito e soffre in fase difensiva. Sulla sua corsia, il Salisburgo attacca sempre con pericolosità. Dal 46esimo Luperto 6 - Ha più spazi a disposizione per proiettarsi in avanti rispetto al portoghese, ma non li sfrutta a dovere. Attento in fase difensiva.

Callejon 6.5 - Tatticamente si conferma giocatore troppo importante per dare equilibrio a questo Napoli. Impreciso e sfortunato nel primo tempo, quando su un lancio di Insigne colpisce bene di testa ma trova solo il palo.

Fabian Ruiz 6 - Meno nel vivo del gioco rispetto al solito, col Napoli che spesso e volentieri ha tentato il lancio dalle retrovie per mettere in difficoltà il Salisburgo.

Zielinski 5.5 - Preferito a Elmas, dopo dieci minuti si divora un gol troppo semplice per un calciatore con le sue qualità. Soffre in fase difensiva, quando il Red Bull Salisburgo riparte in velocità mette a nudo tutti i suoi limiti in fase di non possesso.

Insigne 6 - Leader di questo Napoli, onnipresente in fase di costruzione ma troppo impreciso nel corso di una serata in cui ha avuto diverse occasioni a disposizione.

Lozano 7 - Ha sfruttato gli spazi a disposizione per mettere in difficoltà la difesa del Salisburgo. Al di là del gol, stasera è stato più decisivo perché con continuità innescato con lanci lunghi dalle retrovie. Dall'86esimo Llorente s.v.

Mertens 6 - Si muove su tutto il fronte offensivo, si propone quando è il Napoli a ripartire. Ma stasera gli è sempre mancata l'ultima stoccata, quella decisiva. Dal 73esimo Milik 6 - Non cambia il volto della partita col suo ingresso.