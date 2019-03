Le pagelle del Napoli - Fioccano i 7. E Milik va anche oltre

Risultato finale: Napoli-Red Bull Salisburgo 3-0

Meret 7 - Tra i migliori in campo. Almeno tre gli interventi decisivi nella ripresa che hanno permesso al Napoli di chiudere la partita con un rotondo 3-0.

Hysaj 6.5 - Decisamente meglio sulla corsia destra. Grande attenzione difensiva e buona gamba quando c'era da attaccare.

Maksimovic 5.5 - L'unica nota stonata della serata. Tanti buoni recuperi, ma anche un paio di disattenzioni gravi. Che per sua fortuna non si tramutano in gol.

Koulibaly 6.5 - L'unico neo è l'ammonizione che lo costringerà a saltare la partita di ritorno. Un muro solidissimo anche contro le rapide trame di gioco del Salisburgo.

Mario Rui 6.5 - Gioca sulla linea dei centrocampisti più che su quella dei difensori. E lo fa con grande pericolosità offensiva: l'autorete del 3-0 nasce da un suo cross.

Callejon 7 - Conferma il suo ottimo momento di forma e ara la fascia destra con una continuità disarmante. Suo l'assist per il 2-0 firmato Fabian Ruiz.

Allan 7 - Accetta i ritmi altissimi del Salisburgo e stravince anche questa volta la sfida. Solito instancabile recuperatore di palloni, che fa la differenza anche quando il Napoli è in fase di possesso. Insostituibile.

Fabian Ruiz 7 - Un gol importantissimo, più difficile di quel che possa sembrare perché sul suggerimento di Callejon calcia al volo e dà al pallone una traiettoria su cui non può arrivare Walke.

Zielinski 6.5 - Con Mario Rui che agisce sulla linea dei centrocampisti Zielinski è ancor più dentro al campo e nel vivo del gioco. Non è protagonista come nelle ultime partite, ma la prestazione resta comunque positiva. Dal 66esimo Diawara 6 - Aggiunge sostanza a centrocampo dopo il terzo gol.

Milik 7.5- Finalmente anche in Europa. Dopo 14 gol in campionato e uno in Coppa Italia ecco il primo sigillo europeo, realizzato dopo aver fatto fuori anche Walke. Sempre alla ricerca della porta, ruggisce fino alla fine. E' il migliore in campo. Dall'81esimo Ounas s.v.

Mertens 7 - La mossa è quella giusta. Schierato a sorpresa da Ancelotti, dopo 10 minuti tratteggia un filtrante perfetto per Milik che sblocca la partita. Peccato per la grossa occasione sciupata nella ripresa. Dal 72esimo Insigne 6 - Entra quando il Napoli h già ipotecato il punteggio.