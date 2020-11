Le pagelle del Napoli - Fondamentale il gol di Demme. Bene chi è entrato a gara in corso

vedi letture

Risultato finale: Rijeka-Napoli 1-2

Meret 6.5 - Nel primo tempo tra i migliori in campo: subisce un gol, ma ne evita almeno altri due. Nella ripresa è spettatore non pagante.

Di Lorenzo 6 - Primo tempo complicato. Il Rijeka dalle sue parti crea azioni a raffica e lui viene quasi colto si sorpresa. Poi la partita cambia e cambia anche la sua prestazione

Maksimovic 6 - Come gli altri difensori del Napoli è stato sorpreso dall'ottimo avvio di partita degli ospiti: ma fa sempre la sua parte, pur senza strafare.

Koulibaly 6 - Kulenovic e Menalo si rivelano avversari di tutto rispetto che, nel primo tempo, hanno spesso e volentieri la meglio. Il difensore senegalese tiene comunque in piedi la baracca, e nella ripresa quando è il Napoli a fare la partita aiuta la squadra in fase di impostazione.

Mario Rui 6 - Sul gol che sblocca la partita esce in ritardo e permette a Muric di agganciare il pallone e prendere la mira con tutta calma dal limite dell'area. Molto meglio quando può spingere e non a caso il gol del sorpasso arriva da un suo cross. Dall'80esimo Zielinski s.v.

Demme 7 - L'uomo della provvidenza in un primo tempo nel corso del quale, in realtà, viene spesso surclassato dal maggior dinamismo degli avversari. Ma al 43esimo segna un gol fondamentale per cambiare la storia di una partita che fino a quel momento viaggiava a senso unico.

Lobotka 5.5 - Viene sorpreso dalla vivacità offensiva dei croati: non una grande serata, anche in fase di impostazione non riesce mai a fare la differenza.Dal 59esimo Insigne 6.5 - Entra nel momento migliore del Napoli e dà alla squadra maggiori sicurezza. Positivo il suo impatto col match.

Politano 6 - Qualche spunto interessante, ma meno del solito. Oggi il Napoli ha attaccato con più insistenza sulla corsia opposta. Dal 69esimo Lozano 6 - Ha spazi per far male negli 20 minuti finali ed è protagonista di un paio di spunti interessanti.

Mertens 6.5 - Il più pericoloso dei tre d'attacco, quello che si muove di più e fornisce gli assist migliori. Non a caso, il gol del pareggio è figlio di un suo suggerimento.

Elmas 6 - Meglio nei 15 minuti della ripresa che in tutta la prima frazione: al 53esimo sfiora anche il gol dopo una bella triangolazione con Mertens. Dal 59esimo Fabian Ruiz 6.5 - Dà tranquillità e geometrie alla linea mediana nell'ultima mezz'ora di gara.

Petagna 6 - Induce Braut all'errore sul gol dell'1-2, ma non disputa una gran partita. Come tutta la squadra, meglio nella ripresa che nella prima frazione. Dall'80esimo Ghoulam s.v.