Le pagelle del Napoli - Fuori a testa bassa. Maksimovic il peggiore

Risultato finale: Milan-Napoli 2-0

Meret 6 - Non ha colpe in una serata in cui il Napoli saluta la Coppa Italia a testa bassa.

Malcuit 5.5 - Tra i migliori in un Napoli senza capo né coda. Concede qualcosa in fase difensiva, ma ha almeno il merito - quando la squadra è in fase di possesso - di proporsi con regolarità. Dall'86esimo Callejon s.v.

Maksimovic 4 - La serata peggiore contro l'avversario peggiore. Sbaglia la lettura sul primo gol di Piatek che poi gli va via sul secondo con un guizzo tutto istinto e senso del gol.

Koulibaly 4.5 - E' colpevole sul secondo gol come Maksimovic perché sottovaluta il fiuto del gol di Piatek: lascia al polacco lo spazio che gli basta per infilare Meret con un preciso diagonale.

Ghoulam 5.5 - La tabella di recupero va avanti a piccoli passi. A differenza di altri non commette errori evidenti, ma non è mai un pericolo per gli avversari.

Fabian Ruiz 5 - Sottotono ai limiti dello svogliato. Si vede poco e incide ancora meno.

Allan 5 - La trattativa col PSG, la chiusura a un passo e la permanenza a Napoli a causa della fumata nera tutto in pochi giorni. Il brasiliano, escluso sabato sera, quest'oggi è tornato in campo dopo un paio di settimane a dir poco tormentate. E l'ha fatto con una prestazione sottotono. Dal 46' Ounas 5 - Il suo ingresso non aggiunge nulla in fase offensiva.

Diawara 5 - Come Allan viene travolto dall'ottimo momento di forma di Bakayoko e ne esce sconfitto. Dal 58esimo Mertens 5 - Entra in campo in un Napoli già rassegnato.

Zielinski 5 - Uno, due, anche tre passi indietro rispetto alla gara di sabato sera. Tre giorni fa fu uno dei migliori in campo, stasera tra i peggiori.

Insigne 5.5 - Nel primo tempo è l'unico a creare qualche grattacapo alla difesa avversaria, ma le sue conclusioni non impensieriscono mai seriamente Donnarumma.

Milik 5 - Braccato dai centrali di difesa del Milan, non si rende mai pericoloso.