Le pagelle del Napoli - Hamsik si sblocca, Mertens fa 100 in azzurro

Risultato finale: Napoli-Stella Rossa 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospina 6,5 - Rimedia un colpo dopo 2' di gioco, non sembra accusarne perché al 23' risponde presente sull'insidiosa conclusione di Simic. Può fare poco sull'imbucata di Ben che accorcia le distanze.

Maksimovic 6,5 - Non al top della condizione, ma non si nota. Merito suo, della squadra e della bassa levatura dei suoi connazionali. Ci mette la testa, inoltre, prima del gol di Hamsik. Si sposta al fianco di Koulibaly nella ripresa.

Albiol 6 - Attento al centro della difesa nelle poche occasioni in cui è chiamato in causa, Ancelotti lo lascia negli spogliatoi per evitare guai ulteriori. (Dal 46' Hysaj 6 - Fa il suo compito con diligenza, coprendo la fascia di sua competenza senza rischiare nulla. Più dinamico, ovviamente, di Maksimovic sulla destra).

Koulibaly 6,5 - Granitico al centro della difesa, 'rischia' anche di segnare nel primo tempo con un colpo di testa che trova pronto Borjan. Beffato dalla grande giocata di Marin che lancia a rete Ben, spingendo anche Rui a cadere in errore.

Mario Rui 5,5 - Spinge quando deve, copre non sempre con attenzione - specie in avvio - e perde la marcatura su Ben in occasione del gol ospite.

Callejon 6,5 - Lotta dall'inizio fino a quando è chiamato in panchina, cerca la conclusione ma la palla non vuole saperne di entrare. Come al solito, copre bene gli spazi quando il Napoli è sotto pressione. (Dall'85' Rog sv - In campo per portare freschezza atletica e arginare la voglia avversaria di giocarsela fino alla fine).

Hamsik 7 - Il più presente nella storia del Napoli nonché il miglior marcatore. Era tuttavia a secco in questa stagione, si sblocca al 12' portando gli azzurri in vantaggio. Fa interdizione e cerca anche le sue classiche geometrie senza demeritare.

Allan 7 - Il mastino del centrocampo azzurro. Torna in campo dal 1' e la differenza, rispetto alla sfida al Chievo, si vede subito. Ferma sul nascere i tentativi di manovra serbi, ha anche la chance di segnare senza però riuscirci.

Fabian 6,5 - Lancia a rete Mertens per il raddoppio azzurro, nuova prestazione convincente per l'ex Betis che ormai è uno dei titolarissimi in Champions.

Mertens 7,5 - Cerca il colpo di tacco al 5', calcia il corner dal quale arriva l'1-0 partenopeo. Firma il raddoppio con un esterno a beffare Borjan poco dopo la mezzora, a inizio ripresa va ancora in gol. Ispirato questa sera il folletto belga, adesso a quota cento gol in maglia azzurra.

Insigne 6,5 - Fa tanto lavoro sporco che non gli permette di segnare, Ancelotti forse lo richiama in panchina per risparmiarlo in vista della trasferta contro l'Atalanta. (Dal 77' Zielinski sv - Non riesce a incidere nei minuti a sua disposizione).